Efeler gündüz bakımevleri yeni döneme güvenli ve zengin içerikle hazır

Efeler Belediyesi, çocukların yeni eğitim dönemine daha güvenli ve sağlıklı ortamlarda başlaması amacıyla Gündüz Bakımevleri'nde kapsamlı yenileme çalışmaları yürüttü. Belediye çalışmalarıyla merkezlerin iç mekanlarından dış alanlarına kadar geniş kapsamlı bakım ve onarım işlemleri tamamlandı.

yenileme ve bakım çalışmaları:

Projede sınıflardan ortak kullanım alanlarına, duvarlardan zeminlere kadar tüm bölümler titizlikle elden geçirildi. Bakımevlerinin iç mekânları yenilenirken, bahçeler ve oyun alanlarında yapılan düzenlemelerle çocukların hem güvenli hem de keyifli vakit geçirmesi hedeflendi. Bu kapsamda eksik olan donanımlar tamamlandı, boya, zemin kaplama ve dış cephe onarımları gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar sayesinde merkezler daha ferah, temiz ve düzenli bir görünüme kavuştu. Bahçe ve oyun alanlarındaki düzenlemeler, çocukların fiziksel aktivite yapabilecekleri ve sosyal etkileşim kurabilecekleri alanlar oluşturacak şekilde düzenlendi.

eğitim içerikleri ve gelişim hedefleri:

Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevleri sadece bakım verilen mekânlar olmaktan öte, çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerinin desteklendiği merkezler olarak planlandı. Programlarda yabancı dil, beden eğitimi, felsefe, bilim, müzik ve okuma-yazmaya hazırlık gibi farklı alanlar yer alıyor; amaç çocukların çok yönlü gelişimine katkı sunmak.

Bu yaklaşım, mekânsal düzenlemelerle birleşerek çocukların hem fiziksel güvenliğini sağlıyor hem de öğrenme fırsatlarını çeşitlendiriyor. Eğitim içerikleri, çocukların yaş gruplarına uygun şekilde uygulanacak kurs ve etkinliklerle desteklenecek.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin çalışmaları değerlendirerek şunları söyledi: "Çocuklarımızın günün önemli bir bölümünü geçirdiği Gündüz Bakımevlerimizde zaman içerisinde ister istemez oluşan yıpranmaları giderdik. Sınıflarımızdan ortak kullanım alanlarına, bahçelerimizden bina dış cephelerine kadar tüm alanlarımızı baştan sona elden geçirdik. Eksikleri tamamladık, bakım ve onarımlarımızı yaptık. Yeni dönemde çocuklarımızı daha temiz, güvenli, ferah ve güzel ortamlarda karşılamaya hazırız. Çocuklarımızın mutluluğu ve geleceği için Efeler’de çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."

Belediye yetkilileri, yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte ailelerin ve çocukların yeni döneme güvenle başlayabileceğini belirtti. Gündüz Bakımevleri, hem fiziksel koşulları hem de zengin eğitim içerikleriyle önümüzdeki dönemde hizmet vermeye hazır hale getirildi.

EFELER’İN GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ YENİ DÖNEME HAZIR