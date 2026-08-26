Kocatepe'de istiklal ruhu yeniden anıldı: TBMM başkanı Kurtulmuş törenlere katıldı

Kocatepe'de düzenlenen anma töreni

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü vesilesiyle Kocatepe'de gerçekleştirilen törene katıldı. Tören programı kapsamında Kurtulmuş, günün anlam ve önemini anan konuşmaları dinledi ve töreni protokol üyeleriyle takip etti.

tuğgeneral kıral'ın konuşması:

Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Kıral törende bir konuşma yaptı. Kıral, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı olan bu zaferle milletimiz iradesine boyunduruk vurdurmayacağını, istiklal ve istikbaline gölge düşürmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu zafer, bütün yokluklara ve imkânsızlıklara rağmen yüreği vatan sevgisi ve imanla dolu ordumuzun ve milletimizin ateşle imtihanı ve Türk’ün Milli Mücadele destanıdır".

askeri sunum, bisikletliler ve şehitlik ziyareti:

Konuşmanın ardından bir subay, Büyük Taarruz'un askeri yönünü ve idaresini anlattı; Kurtulmuş bu anlatılanları dürbünle takip etti. Törenin sonunda Büyük Taarruz haftası etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'dan İzmir'e doğru yola çıkan bisikletliler uğurlandı.

Programın devamında heyet, Yüzbaşı Agah Efendi şehitliği'ndeki törene geçti; burada Kurtulmuş ve beraberindeki protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bırakarak dualar okudu.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, BÜYÜK TAARRUZ'UN 104'NCÜ YIL DÖNÜMÜ ÇERÇEVESİNDE KOCATEPE'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENE KATILDI.