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Adana'nın yönü değişiyor: kuzeye göç ve fiyatlarda denge arayışı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası TOKİ'nin kuzeyde tamamlanan deprem konutları Adana'da yerleşimi kuzeye taşıdı; fiyatlarda düşüş bekleniyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:35

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Adana'nın yönü değişiyor: kuzeye göç ve fiyatlarda denge arayışı

Adana'nın yönü değişiyor: kuzeye göç ve fiyatlarda denge arayışı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Adana'da yerleşim eğilimleri değişti. TOKİ tarafından kentin kuzeyinde tamamlanan deprem konutları, Çukurova ilçesindeki Söğütlü ve Seyhan ilçesindeki Karakuyu başta olmak üzere yeni yaşam alanlarının ortaya çıkmasına yol açtı. Bu gelişme, hem kent planlaması hem de konut piyasası üzerinde yön belirleyici olmaya başladı.

kuzeye doğru genişleyen yerleşim alanları:

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğluna göre deprem sonrası vatandaşların konut tercihleri zemin ve yapılaşma koşullarına göre yeniden şekillendi. Güney bölgelerdeki imar sorunları henüz tam olarak çözülmemişken, kuzeydeki alanların imara açılmasıyla yeni yerleşimlerin önü açılıyor. Karslıoğlu, Adana'ya yeni 12 bin konut daha yapılmasının planlandığını ve projelerin bir bölümünün ihalelerinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Mahkeme süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte özel sektör projelerinin de kuzeye yöneldiği, böylece inşaat faaliyetlerinin kentin kuzeyinde yoğunlaşacağı öngörülüyor. Bu dönüşüm şehir içi dengeleri ve altyapı planlamasını da etkileyerek uzun vadeli bir yerleşim kayması işaret ediyor.

kiralar ve satış fiyatlarına beklenen etkiler:

Karslıoğlu, TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarının piyasa üzerindeki düzenleyici etkisine dikkat çekti. Yeni konutların piyasaya girmesiyle birlikte kira düzeylerinde gerileme görüldüğünü, TOKİ konutlarında aylık kiraların yaklaşık 10 bin lira seviyelerine indiğini söyledi. Ayrıca Kahramanmaraş örneğinde TOKİ konutlarının kiralarının 3-4 bin lira seviyelerine kadar düşebildiği gözlemleniyor.

Buna karşın inşaat maliyetlerindeki artışın satış fiyatları üzerinde baskı oluşturduğu ve tek başına yeni konut üretiminin yeterli olmayacağı vurgulanıyor. Konut piyasasında rahatlama sağlanması için faiz oranlarının düşmesi, kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve kamu bankalarının konut alımını destekleyecek özel finansman paketleri oluşturmasının önemine işaret edildi. Bu adımların hem yeni projelerin hayata geçirilmesini kolaylaştıracağı hem de fiyatların dengelenmesine katkı sunacağı öngörülüyor.

Özetle, TOKİ'nin kuzeyde tamamlanan deprem konutları Adana'da yerleşimin kuzeye kaymasına neden olurken, kısa ve orta vadede kira ve konut fiyatlarında denge arayışının güçleneceği belirtiliyor. Süreç, imar düzenlemeleri, mahkeme kararları ve finansal politikalarla birlikte şekillenecek.

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARDINDAN ADANA’NIN KUZEY BÖLGESİNDE TOKİ TARAFINDAN...

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARDINDAN ADANA’NIN KUZEY BÖLGESİNDE TOKİ TARAFINDAN YAPIMI TAMAMLANAN DEPREM KONUTLARIYLA BİRLİKTE KENTTE YERLEŞİM KUZEYE YÖNELMEYE BAŞLADI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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