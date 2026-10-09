İzmir'de lojistik gelişim hattı: Zengezur koridoru ve Alsancak limanı yeni hedeflerle

LOGISTECH oturumlarında bölgesel bağlantılar ve liman stratejileri masaya yatırıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 7-9 Ekim tarihlerinde Fuar İzmir’de düzenlenen LOGISTECH 5. Uluslararası Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı kapsamında gerçekleştiren oturumlarda Zengezur Koridoru ile Alsancak Limanı’nın geleceğine yönelik yönelimler ele alındı. Lojistik sektör temsilcileri; bölgesel ticaretin geliştirilmesi, dijitalleşme, altyapı yatırımları ve liman kapasitesinin artırılmasına dair değerlendirmelerini paylaştı.

Zengezur koridoru: çok modlu yaklaşımla bölgesel entegrasyon

Koridorun Türkiye, Azerbaycan ve Orta Asya arasındaki kara ve demir yolu bağlantılarına katkısı oturumların ana gündemini oluşturdu. "Zengezur Koridoru: Türk Devletleri Arasında Ulaştırma Koridorlarının Geleceği" başlıklı oturumun moderatörlüğünü TÜİB Lojistik ve Nakliye Komitesi Başkanı Vusal Xalilov yaptı. Oturumda UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Ayfer Vurgun, Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Burcu Aracıoğlu, Artway Lojistik Satış Müdürü Fatih Dülger, AGTL Yönetim Kurulu Üyesi ve WILAT Azerbaycan Başkanı Lamiya Xalilova ile UND Avrupa Ülkeleri Uzmanı Sena Çelikten konuşmacı olarak yer aldı.

Güzergâh yönetimi ve çok modluluk:

Katılımcılar Zengezur Koridoru nun sadece demir yolu değil hava, kara ve deniz taşımacılığını birlikte ele alan bir yaklaşım gerektirdiğini vurguladı. UTİKAD temsilcisi Ayfer Vurgun mevcut güzergâhlara alternatif oluşturmanın bölgesel taşımacılığı güçlendireceğini belirtti ve Hazar geçişlerinde gemi ile tren seferlerinin düzenli hale getirilmesinin önemine dikkat çekti. Aracıoğlu, bir koridorun başarısının teslimat maliyeti, süresi ve sorumlulukların net tanımlanmasına bağlı olduğunu söyleyerek demir yolu ile deniz yolu entegrasyonunun kritik noktalar arasında olduğunu aktardı.

Dijitalleşme, mevzuat uyumu ve öngörülebilirlik:

Oturumda dijitalleşmenin, sınır geçişlerindeki prosedürlerin uyumlaştırılmasının ve mevzuat eşgüdümünün koridorun etkinliği için vazgeçilmez olduğu tekrarlandı. Fatih Dülger Orta Koridor u bütüncül bir hat olarak değerlendirme gerektiğini ifade etti ve dijitalleşme sürecindeki kopuklukların maliyet ve süreyi artırdığı uyarısında bulundu. Sena Çelikten taşımacılıkta belirsizliğin maliyet yarattığını vurguladı ve belgelerin dijitalleşmesi ile uygulamaların ülkeler arasında uyumlaştırılmasının altını çizdi.

Alsancak limanı: kapasite artışı ve kent uyumu hedefleri

LOGISTECH kapsamındaki bir diğer oturumda Alsancak Limanı nın yeni işletme dönemi hedefleri ve planlanan yatırımlar tartışıldı. "İzmir in Denizden Geleceğe Açılan Kapısı" başlıklı oturumun moderatörlüğünü TÜRKLİM danışmanı Aydın Erdemir üstlendi. Panelde İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, TVF İzmir Alsancak Limanı Yatırım ve Yönetim AŞ temsilcisi Arcan Fayatorbay ve Alport Limanlar İş Geliştirme Direktörü Onurhan Kadıoğlu yer aldı.

Hedefler ve öncelikli yatırımlar:

Arcan Fayatorbay limanın altyapısının güçlendirilmesine yönelik planları anlattı. Rıhtım rehabilitasyonu, liman sahası ve teknolojik altyapı iyileştirmeleri, gemi yaklaşma kanalının derinleştirilmesi ve kuru liman yatırımları öncelikli başlıklar arasında sayıldı. Fayatorbay, yük hacmini 2029 yılına kadar 1 milyon TEU seviyesine çıkarmayı, ikinci faz yatırımlarıyla da kapasiteyi 3 milyon TEU üzerinde hedeflediklerini belirtti ve Alsancak ın uluslararası rekabet gücünü artırarak Pire Limanı ndan aktarma yükü çekme amaçlarının olduğunu söyledi.

Operasyonel verimlilik ve kent trafiğine etkiler:

Yusuf Öztürk liman operasyonlarında hız ve etkinliğin önemine dikkat çekti, gemilerin limanda bekleme sürelerinin azaltılmasının maliyetleri düşüreceğini vurguladı. Liman yönetiminin amaçları arasında otoyoldan limana doğrudan bağlantı sağlanması, tır kuyruklarının önlenmesi için saha düzenlemeleri ve limana ait demir yolu bağlantılarının devralınması yer alıyor. Bu düzenlemelerle artan kapasitenin İzmir kent trafiği üzerindeki etkisinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Onurhan Kadıoğlu ise yeni işletme döneminde operasyonun sürekliliğinin sağlanmasının öncelik olduğunu belirtti ve saha, ekipman, terminal ile dijital altyapının geliştirilmesine odaklanacaklarını aktardı. Moderatör Aydın Erdemir de tarihsel bağlamına atıfta bulunarak liman ve demir yolunun birlikte gelişmesinin kentin ticari kimliğinde oynadığı rolü hatırlattı ve liman-demir yolu entegrasyonunun İzmir in lojistik geleceği için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Toplantılar, Zengezur Koridoru nun çok modlu bir perspektifle ele alınmasının, dijitalleşme ve mevzuat uyumunun hızlandırılmasının yanı sıra Alsancak Limanı nda planlanan altyapı ve işletme yatırımlarının bölge ticaretine somut katkılar sunma potansiyelini ortaya koydu.

LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN TEMSİLCİLERİ, BÖLGESEL TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ, DİJİTALLEŞME, ALTYAPI YATIRIMLARI VE LİMANIN KAPASİTESİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİNİ PAYLAŞTI.