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Adilcevaz'da ceviz hasadı başladı: tescilli ürünün ekonomik katkısı öne çıktı

Adilcevaz'da coğrafi işaretli cevizin hasadı Vali Ahmet Karakaya ile başladı; üretim, marka değeri ve pazarlama hedefleri öne çıktı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:44

GÜNCELLEME: 09 Ekim 2026 - 11:47

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Adilcevaz'da ceviz hasadı başladı: tescilli ürünün ekonomik katkısı öne çıktı

Adilcevaz'da hasat töreni:

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde, kendine özgü lezzeti ve kalitesiyle bilinen coğrafi işaret tescilli Adilcevaz cevizinin hasat sezonu, Vali Ahmet Karakaya’nın katılımıyla başladı. Düzenlenen programda üreticiler, yerel yöneticiler ve tarım paydaşları bir araya gelerek sezonun açılışını gerçekleştirdi.

üretim ve ekonomik etkiler:

Adilcevaz cevizinin ilçeye sağladığı gelir ve bölge ekonomisindeki rolü programın ana gündem maddeleri arasındaydı. Programda vurgulandığı üzere, Adilcevaz yıllık yaklaşık 7 bin 900 ton ceviz üretimiyle Türkiye’de 10. sırada yer alırken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde birinci sırada bulunuyor. Bu rakamlar, ceviz üretiminin ilçedeki istihdama ve kırsal ekonomiye olan doğrudan katkısını gösteriyor.

tescilin korunması ve gelecek hedefleri:

Hasat programında, Adilcevaz cevizinin marka değerinin korunması, tanıtımının artırılması ve üretim kapasitesinin geliştirilmesi hedefleri ön plana çıktı. Vali Karakaya, etkinlikte yaptığı konuşmada: "Ceviz hasadını hep birlikte yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Adilcevaz yıllık yaklaşık 7 bin 900 ton ceviz üretimiyle Türkiye’de 10. sırada yer alır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise birinci sırada yer almaktayız. Bizler tarımsal üretimimizi arttırmayı, ürünlerimizin marka değerini yükseltmeyi ve çiftçilerimizin emeğinin karşılığını en iyi şekilde almasını çok önemsiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yetkililer, tarımsal üretimin desteklenmesinin ve yerel ürünlerin korunmasının ilçenin ekonomik gelişimi açısından önem taşıdığını belirtti. Özellikle coğrafi işaretli ürünlerin pazarlama stratejilerinin güçlendirilmesi ve üreticilerin gelirlerini artıracak adımların atılması gerektiği vurgulandı.

Hasadın başlamasıyla birlikte üreticilere bereketli bir sezon temenni edilirken, tescilli Adilcevaz cevizinin gelecek nesillere aktarılması ve marka değerinin güçlendirilmesi için süregelen çalışmaların önemi bir kez daha hatırlatıldı.

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE KENDİNE ÖZGÜ LEZZETİ VE KALİTESİYLE ÖNE ÇIKAN COĞRAFİ İŞARET...

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE KENDİNE ÖZGÜ LEZZETİ VE KALİTESİYLE ÖNE ÇIKAN COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ ADİLCEVAZ CEVİZİNDE HASAT SEZONU, VALİ AHMET KARAKAYA’NIN KATILIMIYLA BAŞLADI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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