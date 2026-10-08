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Adana'ya uğurlanıyor: gemi faciasında hayatını kaybeden Mehmet Nuri Ayran defnedilecek

KKTC'deki Filo Jet kazasında yaşamını yitiren Adanalı Mehmet Nuri Ayran'ın cenaze işlemleri tamamlandı; naaşı Adana'ya gönderilip defnedilecek.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 19:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adana'ya uğurlanıyor: gemi faciasında hayatını kaybeden Mehmet Nuri Ayran defnedilecek

Mehmet Nuri Ayran'ın naaşı Adana'ya gönderilecek:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne açıklarında 30 Ağustos tarihinde meydana gelen Filo Jet gemi faciasında yaşamını yitirenlerden birinin Mehmet Nuri Ayran olduğu yapılan incelemelerle tespit edildi.

Kayıp ve arama çalışmaları:

Faciada toplam 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer, ulaşılan naaşların kimliklendirilmesi ve ailelere ulaştırılması için işlemlerin titizlikle yürütüldüğünü aktardı.

Cenaze işlemleri ve Adana'ya dönüş:

Adanalı olduğu öğrenilen Ayran'ın naaşının resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Adana'ya gönderileceği ve burada düzenlenecek cenaze töreniyle defnedileceği belirtildi. Ailenin ve yakın çevrenin acı haberle derin üzüntü yaşadığı ifade edildi.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN (KKTC) GİRNE AÇIKLARINDA 30 AĞUSTOS’TA MEYDANA GELEN VE 27...

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN (KKTC) GİRNE AÇIKLARINDA 30 AĞUSTOS’TA MEYDANA GELEN VE 27 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ "FİLO JET" GEMİ FACİASINDA YAŞAMINI YİTİREN MEHMET NURİ AYRAN’IN ADANALI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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