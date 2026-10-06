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Adapazarı'nda çay ocağı çıkışı sonrası genç kıza saldırı; şüpheli vatandaşlarca etkisiz hale getirildi

Adapazarı'nda 17 yaşındaki N.C.'ye, iddiaya göre A.A. (54) saldırdı; babası ve çevredekiler müdahale ederek şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 11:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adapazarı'nda çay ocağı çıkışı sonrası genç kıza saldırı; şüpheli vatandaşlarca etkisiz hale getirildi

Adapazarı'da çay ocağı çıkışı sonrası saldırı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki N.C., çay ocağından çıktığı sırada arkasından gelen bir kişinin saldırısına uğradı. Olayın yaşandığı yer Cumhuriyet Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı olarak belirtildi.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre saldırgan A.A. (54), genç kızla daha önce tanışıklığı bulunmadığı ileri sürülen bir kişi tarafından takip edildi. Bir süre sonra arkasından yaklaşan şahıs genç kıza saldırdı. Olay anında genç kızın yanında bulunan babası ve çevredeki vatandaşlar hızla müdahale etti.

Vatandaşların müdahalesiyle N.C. saldırganın elinden kurtarıldı; öfkeli bazı vatandaşlar ise A.A.'yı darp ederek etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Yaralanan genç kız ise kontrol amacıyla hastaneye sevk edildi.

Görüntüler ve müdahale:

Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, genç kızın çay ocağından çıkışı, saldırının gerçekleşmesi ve çevredekilerin müdahalesi açık şekilde görülüyor. Kayıtlarda bazı vatandaşların şüpheliye yönelik fiziksel müdahalesi de yer aldı.

Olayda adı geçen kişiler ve olayın gelişimiyle ilgili bilgiler yetkililerce doğrulanırken, kamuoyunda benzer vakalarda hem hızlı müdahale hem de hukuki süreçlere riayet edilmesinin önemi vurgulanıyor. Polis soruşturması devam ediyor.

SAKARYA’NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE 17 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ, ÇAY OCAĞINDAN ÇIKTIĞI SIRADA ARKASINDAN...

SAKARYA’NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE 17 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ, ÇAY OCAĞINDAN ÇIKTIĞI SIRADA ARKASINDAN GELEN 54 YAŞINDAKİ ŞAHSIN SALDIRISINA UĞRADI. KIZIN YARDIMINA KOŞAN BABASI VE ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR, ŞÜPHELİYİ ETKİSİZ HALE GETİREREK POLİSE TESLİM ETTİ. YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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