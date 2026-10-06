Sosyal medya paylaşımı nedeniyle Melek Karahan'a 1 yıl 3 ay hapis

Mahkeme kararı ve ceza:

Mardin 3. Asliye Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabında suç unsuru taşıdığı iddia edilen paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 16 Temmuz'da tutuklanan ve 'Marilyn Monroe' lakabıyla bilinen Melek Karahan hakkında kararını verdi. Mahkeme, sanığı basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Duruşmadaki savunma ve iddialar:

Duruşmaya katılan Melek K. savunmasında, paylaşımı yaptığı sırada yakın gözlüğünün olmadığını, paylaşımlarını dikkatsizce yaptığını ve söz konusu gönderiyi kısa süre içinde sildiğini söyledi. Sanık, 'Bu paylaşımı ben mi yaptım' şeklinde tepki verdiğini ve gönderinin çok az kişi tarafından görüldüğünü belirtti. Avukatı Elif Narin Dursun ise suç unsurunun oluşmadığını savunarak müvekkilinin beraatini talep etti.

Avukatın açıklaması ve hukuki süreç:

Duruşma sonrası açıklama yapan avukat Dursun, mahkemece verilen kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek savunma makamının kararı kabul etmediğini söyledi. Savunma, müvekkilinin sadece ifade özgürlüğünü kullandığını vurguladı ve kararın itiraz edileceğini, istinaf yoluna başvurulacağını bildirdi. Kararda ayrıca, iddianamede Melek K. hakkında kamu davasında 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendiğinin belirtildi.

Melek Karahan da mahkeme sonrası yaptığı açıklamada Mardin'e hizmet etmeye çalıştığını, sokak hayvanları ve çevre düzenlemesi konularında faaliyet gösterdiğini söyleyerek suçlamayı kabul etmediğini belirtti ve avukatına güvendiğini dile getirdi.

Kararın ayrıntıları ve istinaf başvurusunun akıbeti, ilerleyen süreçte yargılamanın seyri doğrultusunda netlik kazanacak.

AVUKAT NARİN DURSUN VE MELEK KARAHAN