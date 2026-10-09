Dolar 49,3362 +0,11%
Euro 55,2396 -0,05%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.695,80 +1,55%
EUR/USD 1,1201 -0,13%
Brent Petrol 104,82 +0,52%
--°

Adapazarı'nda kaçak tütün operasyonu: binlerce paket ele geçirildi

Adapazarı'nda iş yeri ve depoya düzenlenen operasyonda binlerce paket kaçak sigara, tütün ve elektronik sigara ele geçirildi; N.Ö. (52) gözaltına alındı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 20:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Adapazarı'nda kaçak tütün operasyonu: binlerce paket ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Adapazarı ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. İş yeri ve depoda yapılan aramalar sonuç verdi.

ele geçirilen ürünler:

Aramalarda 4 bin 942 paket gümrük kaçağı sigara, 161 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 158 paket gümrük kaçağı pipo tütünü ve 127 adet gümrük kaçağı yeni nesil ısıtmalı sigara tütünü ele geçirildi.

şüpheli ve adli süreç:

Operasyon kapsamında N.Ö. (52) isimli şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

ADAPAZARI İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE BİR İŞ YERİ VE DEPOYA DÜZENLENEN OPERASYONDA BİNLERCE PAKET...

ADAPAZARI İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE BİR İŞ YERİ VE DEPOYA DÜZENLENEN OPERASYONDA BİNLERCE PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA, TÜTÜN VE ELEKTRONİK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İstanbul havalimanı'nda görünmez yük: korse ve bacaklara gizlenen 8 kilo 250 gra...
images

Kilis'te 2009 cinayeti davası eksikler tamamlanana kadar ertelendi
images

Sosyal medyadan yayılan yarış videoları aday sürücülere pahalıya patladı
images

Elazığ'da faiz tuzağına operasyon: dört kişi tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Silajlık mısır bereketi çiftçilerin yüzünü güldürdü, valiye tarlada kısa bir sürpriz oldu

İstanbul havalimanı'nda görünmez yük: korse ve bacaklara gizlenen 8 kilo 250 gram metamfetamin

Kilis'te 2009 cinayeti davası eksikler tamamlanana kadar ertelendi

Polisin sırtında taşınan Nazmiye için bakan Çiftçi'den teşekkür

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Başkentte yeniden sahne aldı: Şebnem Ferah 6 yıl sonra Ankara'da