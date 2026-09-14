Adilcevaz'da 19 öğrenci hafızlık icazetiyle manevi sorumluluk üstlendi

Adilcevaz'da hafızlık icazet merasimi gerçekleştirildi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Hatuniye Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 19 öğrenci için düzenlenen merasim, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törenin önemli anları:

Program sırasında hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler, sahnede hep birlikte hafızlık yeminlerini ederek Kur'an-ı Kerim'e ve üstlendikleri manevi sorumluluğa bağlı kalacaklarını ilan ettiler. Merasimin en duygusal anlarından biri, hafızların taçlarının giydirilmesi oldu; bu an, katılımcılar tarafından yoğun ilgi ve alkışla karşılandı.

Etkinlik sonunda protokol üyeleri tarafından öğrencilere Hafızlık İcazet Belgeleri ile çeşitli hediyeler takdim edildi.

yetkililerin değerlendirmesi:

Programda konuşan Kaymakam Nurhalil Özçelik, hafızlıklarını tamamlayan öğrencileri tebrik ederek bu başarının uzun ve meşakkatli bir eğitim sürecinin sonucu olduğunu vurguladı. Özçelik, hafızların yetişmesinde emeği geçen ailelere ve Kur'an kursu hocalarına teşekkür etti.

Törene Kaymakam Nurhalil Özçelik ve eşi Rabia Dinçer Özçelik, İl Müftü Vekili Yahya Aktaş, İlçe Müftüsü Erkan Karaca, Güroymak İlçe Müftüsü Rıdvan Çelik, protokol üyeleri, hafızların aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, hem katılımcılar hem de aileler açısından hafızlık eğitiminin önemini ve toplum içindeki yerini öne çıkaran bir vesile olarak kayda geçti. Tören, gençlerin manevi sorumluluklarını resmen üstlenmeleriyle son buldu.

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDEKİ HATUNİYE YATILI HAFIZLIK KIZ KUR’ÂN KURSU’NDA HAFIZLIK EĞİTİMLERİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAYAN 19 ÖĞRENCİ İÇİN ‘HAFIZLIK İCAZET MERASİMİ’ DÜZENLENDİ.