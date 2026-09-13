Adıyaman'da alt yapı çalışması sonrası eski mezarlık çevresi toza gömüldü

Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi eski mezarlık yakınlarında yürütülen alt yapı çalışmaları sonrası yolun tekrar trafiğe açılmasıyla birlikte kalkan toz, mahallede yaşamı olumsuz etkiledi. Tozun etkisi hem yaya hem araç trafiğinde hissedilirken çevre temizliği ve hava kalitesi konusunda endişeler oluştu.

çalışmanın yarattığı sorunlar:

Yollardan yükselen yoğun toz, görüşü ve konforu düşürdü; özellikle yakındaki dükkanlar ile geçimini sokak üzerinden sağlayan esnaf zarar gördüğünü belirtti. Mahalle sakinleri toz nedeniyle evlerine giren kirin, solunum ve hijyen sorunlarına yol açtığını ifade etti.

mahalleli beklentisi:

Vatandaşlar ve esnaf, kalkan tozlara karşı acil önlem alınmasını, trafik düzenlemesi ve temizleme çalışmalarının hızlandırılmasını talep etti. Mahalleliler yetkililerden çözüm beklediklerini vurguladı ve benzer çalışmalarda çevre ve halk sağlığının daha dikkatli gözetilmesini istedi.

ADIYAMAN’IN İMAMAĞA MAHALLESİ’NDE ALT YAPI ÇALIŞMALARI SONRASI KALKAN TOZ ETKİLİ OLDU.