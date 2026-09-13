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Demirtaş'ta yüz yıllık asker eğlencesi yeniden canlandı

Bursa Demirtaş'ta 50 asker adayı için düzenlenen beş günlük davul-zurna ve halaylı uğurlama gerçekleştirildi; gelenek 1923'ten beri sürüyor.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 16:04

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Demirtaş'ta yüz yıllık asker eğlencesi yeniden canlandı

Demirtaş'ta 103 yıllık uğurlama geleneği canlandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde, askere gidecek 50 genç için düzenlenen geleneksel asker eğlenceleri beş gün sürdü. Mahalle mahalle yürütülen etkinlikler, davul ve zurna eşliğinde yapılan halaylarla tamamlandı ve final programı Demirtaş Meydanı'nda gerçekleşti.

Beş gün süren coşku:

Program boyunca asker adayları, aileleri ve mahalle sakinleri bir araya geldi. Etkinliklerde katılımcılar uzun halaylar çekti, ritimler eşliğinde uğurlama töreni gerçekleştirildi. Final gününde yüzlerce vatandaşın toplandığı alanda, halkın coşkusu dikkat çekti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Şahin ile AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş da programa katılarak gençlerle birlikte halay çekti ve törene eşlik etti.

Geleneksel köken ve süreklilik:

Demirtaş'taki asker uğurlama geleneğinin kökeni, 1923'teki mübadele sonrasında bölgeye yerleşen ailelere dayanıyor. Yaklaşık 103 yıllık geçmişe sahip olan bu kültürel uygulama, yeni dönem asker adaylarının katılımıyla canlı tutuldu. Yerel toplulukların bir araya gelmesine vesile olan tören, hem sosyal dayanışmayı güçlendiriyor hem de kuşaklar arası aktarımı sağlıyor.

Etkinlik, geleneksel müzik ve halk oyunlarıyla örülü bir veda ritüeli olarak tanımlanırken, katılımcılar bu tür törenlerin gençlerin moralini yükselttiğini ve toplum bağlarını pekiştirdiğini belirtti.

BURSA’NIN OSMANGAZİ İLÇESİNE BAĞLI DEMİRTAŞ MAHALLESİ’NDE ASKERE GİDECEK 50 GENÇ İÇİN DÜZENLENEN...

BURSA’NIN OSMANGAZİ İLÇESİNE BAĞLI DEMİRTAŞ MAHALLESİ’NDE ASKERE GİDECEK 50 GENÇ İÇİN DÜZENLENEN ASKER EĞLENCELERİ 5 GÜN BOYUNCA SÜRDÜ. MAHALLE MAHALLE GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞLENCELERİN FİNALİ DEMİRTAŞ MEYDANI’NDA YAPILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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