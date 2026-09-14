Dolar 48,6189 +0,13%
Euro 56,1344 -0,33%
Bist 14.233,67 -1,61%
Altın Gram 6.803,54 -1,28%
EUR/USD 1,1541 -0,52%
Brent Petrol 108,13 +3,36%
--°

Okul çevrelerinde servis denetimleri sıkılaştırıldı

Çankaya’da yeni eğitim yılı öncesi Çocuk Şubesi, Çankaya Lisesi çevresinde servis araçlarını 18 noktada, 44 ekip ve 144 personelle denetledi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 09:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Okul çevrelerinde servis denetimleri sıkılaştırıldı

denetimin kapsamı:

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi Müdürlüğü ekipleri okul çevrelerinde geniş çaplı denetim yaptı. Uygulamanın merkezinde Çankaya Lisesi çevresi yer aldı.

uygulanan kontroller:

Ekipler okul çevresinde bulunan kişilerin kimliklerini kontrol ederken, okul servis araçlarını durdurarak sürücülerin kimlik ve belge incelemesini gerçekleştirdi. Denetimde sürücü belgeleri, araç evrakları ve servis çalışanlarının uygunluğu gözden geçirildi.

katılım ve hedefler:

Denetimler toplam 18 noktada, 44 ekip ve 144 personel ile yürütüldü. Uygulamanın ana amacı, öğrenci güvenliğini ve servis hizmetlerinin mevzuata uygunluğunu sağlamak olarak değerlendirildi.

Gerçekleştirilen kontroller, okul çevresinde trafik düzeninin korunması ve öğrencilerin güvenli ulaşımının sağlanmasına yönelik önleyici bir adım olarak kaydedildi.

Ankara’da okul çevrelerine sıkı denetim

Ankara’da okul çevrelerine sıkı denetim

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kulu Kozanlı'da çıkan yangın bir evi kullanılamaz hale getirdi
images

Eyüpsultan'da binanın 3. katına çarpıp bahçeye düşen araçla ilgili görüntüler or...
images

Sosyal medyayı suç platformu görenlere devletin yanıtı
images

Silivri'de kapsamlı denetimler: bir haftada 28 binden fazla kişi ve araç kontrol...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sosyal medyayı suç platformu görenlere devletin yanıtı

Kırıkkale'de yeni eğitim yılı coşkusu: 44 bin 354 öğrenci sınıflarda

Silivri'de kapsamlı denetimler: bir haftada 28 binden fazla kişi ve araç kontrol edildi

Osmaneli'nde okullar yeniden hareketlendi: 3 bin 385 öğrenci dersbaşı yaptı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi