Kuzey aksında ortak gelecek inşası: Kızıl-Çam Platformu bürokrasi ve yerel yönetimleri buluşturdu

başkentte geniş katılımlı istişare:

Kızıl-Çam Platformu, Başkent Öğretmenevi'nde düzenlediği Genişletilmiş İstişare Toplantısı ile Ankara bürokrasisini, akademiyi ve yerel yönetimleri aynı çatı altında bir araya getirdi. Toplantıya yaklaşık 200 bürokrat, akademisyen, yargı mensubu ve yerel yönetici katıldı; buluşmada birlik, dayanışma ve ortak gelecek vizyonu ön plana çıktı.

Etkinlik, platformun mottosu olan “Akköprü’den Akyarma’ya” ve “Niyet Hayır, Akıbet Hayır” anlayışı çerçevesinde gerçekleşti. Program sırasında platformun kurumsal kimliğiyle ilgili önemli bir duyuru da yapıldı.

platformun yapısı, hedefleri ve tescil duyurusu:

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Gökmen adına yapılan kapsamlı sunumda, Kızıl-Çam Platformu'nun köklerinin kadim Yabanabad yöresine dayandığı ve gönüllü bir dayanışma hareketi olarak şekillendiği vurgulandı. Sunumda, bölgenin üç ilçesinin farklı ama tamamlayıcı özellikleri öne çıkarıldı: Kahramankazanın sanayi ve savunma üretim gücü, Kızılcahamamın termal zenginlikleri ve Soğuksu Milli Parkı, Çamlıderenin yayla kültürü ile baraj havzası.

Ayrıca platformun isminin, kurumsal kimliğinin ve logosunun Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilerek resmî koruma altına alındığı katılımcılara iletildi. Bu adım, platformun yerel dayanışmayı kurumsal bir zemine taşımayı hedeflediğinin somut bir göstergesi olarak sunuldu.

sahadaki projeler ve kurumsal temaslar:

Toplantıda platformun hayata geçirdiği ve takip ettiği somut projeler de detaylandırıldı. Bunun içinde bölgenin simge ürünlerinden biri olan kozalak şurubunun Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün resmi bitki listesine dahil edilmesi öne çıkan başarılar arasında gösterildi.

Su kaynakları ve kırsal yaşam alanlarının korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında ilgili bakanlıklar, Ankara Valiliği ve ASKİ nezdinde yürütülen temaslar hakkında bilgi verildi. Ayrıca, AB-Türkiye İklim Değişikliği Hibe Programı kapsamında Kızılcahamam odaklı karbon azaltımı ve sosyal dayanıklılık projesinin hazırlandığı aktarıldı.

Katılımcı profilinin devlet kademelerinden, üniversitelerden, mülki idareden ve yerel yönetimlerden geniş bir kesimi kapsaması, toplantının bölgesel politika ve uygulamalar için bir fikir alışverişi platformu işlevi gördüğünü gösterdi. Etkinlik, yerel potansiyelin, kurumsal desteklerle güçlendirilmesine yönelik somut adımların ve ortak yol haritalarının konuşulduğu bir zemin sundu.

ANKARA’NIN KUZEY AKSINI OLUŞTURAN YABANABAD YÖRESİNİN ÜÇ İLÇESİ KIZILCAHAMAM, ÇAMLIDERE VE KAHRAMANKAZAN, KIZIL-ÇAM PLATFORMU’NUN DÜZENLEDİĞİ GENİŞLETİLMİŞ İSTİŞARE TOPLANTISI’NA KONU OLDU