Aral Şimşir: Trabzonspor'u seçmemde tarih ve ısrar etkili oldu

Aral Şimşir'in röportajından öne çıkanlar

Trabzonspor’un genç kanat oyuncusu Aral Şimşir, Trabzonspor Dergisi’nin 243. sayısında yayımlanan röportajında transfer kararından oyun anlayışına, kariyer hedeflerinden günlük yaşamına kadar geniş bir paylaşımda bulundu. Şimşir, bordo-mavili takımı seçmesinde kulübün geçmişi ve büyüklüğünün yanı sıra kendisine uzun süredir gösterilen ilginin belirleyici olduğunu vurguladı.

futbola başlama ve ilk yıllar:

Futbola mahallede 9-10 yaşlarında başlayan Aral Şimşir, başlangıçta babasının eğitimine öncelik verdiğini, zamanla babasının da en büyük destekçisi haline geldiğini anlattı. Mahallede ve okul bahçesinde, kendisinden büyüklerle oynarken farklı mevkilerde görev aldığını, forvetten kaleye kadar denemeler yaptığını söyledi. Futbolunun yön değiştirmesinde, bir arkadaşının babasının onu izleyip kulübe davet etmesinin önemli bir rol oynadığını belirtti.

kariyerde dönüm noktaları ve uluslararası adım:

Aral, 2025-2026 sezonunda Danimarka’da yılın futbolcusu seçilmesinin kendisi için sürpriz ve motive edici bir başarı olduğunu anlattı: "Daha önce ciddi sakatlıklar yaşamıştım ve öncelikli hedefim sakatlanmadan bir sezonu tamamlamaktı. Sakatlığım tamamen düzelmişti ve iyi oynuyordum ancak yılın futbolcusu seçilmeyi açıkçası beklemiyordum."

Trabzonspor U19 takımıyla oynadığı iki maçın kariyerinde kırılma noktası olduğunu söyleyen Şimşir, bu karşılaşmaların ardından Ümit Milli Takım daveti aldığını ve ay-yıldızlı formayı ilk kez giydiğini ifade etti. "Bu süreç beni Trabzonspor’la buluşturdu. O iki maç hayatımda bir dönüm noktasıydı," dedi.

trabzonspor tercihi ve adaptasyon:

Trabzonspor’a gelme kararının kendisi için zor olmadığını belirten Şimşir, kararını şu sözlerle açıkladı: "Trabzonspor’un tarihi ve büyüklüğü benim için çok etkileyiciydi. Bunun yanında 4-5 yıldır benimle iletişim kurmaları, her transfer döneminde ilgilenmeleri ve beni ne kadar çok istediklerini hissettirmeleri karar vermemi kolaylaştırdı. Bu nedenle Trabzonspor’u tercih etmek benim için hiç zor olmadı."

Takım arkadaşı Franculino Dju’nun (Dju) transferinin adaptasyonunu kolaylaştırdığını söyleyen genç oyuncu, Dju için "hem çok iyi bir insan hem de harika bir futbolcu" tanımlamasını kullandı ve birlikte ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtti.

oyun tarzı, lig değerlendirmesi ve saha atmosferi:

Şimşir, kendisini "dripling yapmayı, asist üretmeyi, gol atmayı ve pozisyon yaratmayı seven bir futbolcu" olarak tanımladı ve sahada en çok kazanmaya odaklandığını vurguladı: "Sahada kazanmaktan başka bir şey düşünmem. Maça çıktığımda ya da antrenman yaptığımda benim için en önemlisi kazanmak ve yaptığım işten keyif almak."

Danimarka ve Norveç ligleriyle Süper Lig'i kıyaslayan Aral, Danimarka Ligi'ni disiplin, savunma bilinci ve geçiş hücumlarına izin vermeme açısından zor bulduğunu, Norveç Ligi'nin de benzer özellikler taşıdığını ancak Danimarka seviyesinde olmadığını söyledi. Türkiye Ligi'ni ise daha zorlu bulduğunu; tempo ve kadrolardaki yıldızlar nedeniyle Süper Lig'in farklılaştığını anlattı.

Sahadaki taraftar desteğinin üzerindeki etkisinden etkilenen Şimşir, "Danimarka’da 10-12 bin kişinin önünde oynarken burada 40 bin kişinin karşısına çıkıyorsunuz. Bu atmosfer beni inanılmaz motive ediyor. Keşke bütün maçları bu statta oynayabilsek" ifadelerini kullandı.

günlük yaşam ve mental odak:

Saha dışında genellikle oyun oynamak veya film izlemekle vakit geçirdiğini söyleyen Aral, sahaya çıktığında tüm dertlerinin kaybolduğunu aktardı: "Sahaya çıktığımda kafamdaki bütün problemler bir anda kayboluyor. Maç ya da antrenman bittiğinde hayatın gerçekleri yeniden karşıma çıkıyor. Sahada olmak beni bütün dertlerden uzaklaştırıyor."

tüm zamanların 11'i:

Aral Şimşir, kariyerinde örnek aldığı ve tüm zamanların 11’ini şu isimlerden oluşturduğunu belirtti: "Buffon - Dani Alves, Sergio Ramos, Virgil van Dijk, Marcelo - Xavi, Iniesta, Mesut Özil - Lionel Messi, Luis Suarez, Cristiano Ronaldo."

Röportaj, Aral Şimşir’in kişisel motivasyonunu, Trabzonspor’a bağlılığını ve saha içi yaklaşımını ortaya koyuyor; genç oyuncunun hedefi ise takıma katkı yaparak kazanmaya devam etmek.

TRABZONSPOR’UN GENÇ FUTBOLCUSU ARAL ŞİMŞİR, TRABZONSPOR DERGİSİ’NİN 243. SAYISINDA YAYIMLANAN RÖPORTAJINDA FUTBOLA BAŞLAMA HİKAYESİNDEN BORDO-MAVİLİ TAKIMA TRANSFER SÜRECİNE, OYUN ANLAYIŞINDAN KARİYER HEDEFLERİNE KADAR BİRÇOK KONUDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.