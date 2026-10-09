Dolar 49,3379 +0,11%
Euro 55,3471 +0,15%
Bist 12.236,17 +0,18%
Altın Gram 6.676,05 +1,24%
EUR/USD 1,1221 +0,04%
Brent Petrol 103,13 -1,10%
--°

Bodrum limanına dev kruvaziyerle 2 bin 242 yolcu geldi

Bahamalar bayraklı Brilliance Of The Seas, Limassol'dan Bodrum'a geldi; gemide 2 bin 242 yolcu ve 858 personel var, akşam Santorini'ye hareket edecek.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 12:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Bodrum limanına dev kruvaziyerle 2 bin 242 yolcu geldi

gemi ve yolcu sayıları:

Muğla'nın Bodrum ilçesine Bahamalar bayraklı Brilliance Of The Seas isimli kruvaziyer, Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaştı. 294 metre uzunluğundaki gemi, saat 07.20'de Limassol Limanı'ndan gelmişti.

Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı yolculardan oluşan 2 bin 242 yolcu ve 858 personel bulunuyor. Yolcuların büyük kısmı kıyıya çıkarak Bodrum'un tarihi ve turistik noktalarını keşfetmeye başladı.

varış saati ve rota:

Gemi sabah saatlerinde Bodrum'a ulaştıktan sonra limanda kısa bir süre kaldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre Brilliance Of The Seas, saat 17.00'de bir sonraki limanı olan Santorini'ye hareket edecek.

bodrum'da ziyaret ve yerel hareketlilik:

Ziyarete gelen turistler, ilçedeki müze, çarşı ve tarihi alanları gezerek bölge turizmine katkı sağlıyor. Limana yanaşan büyük kruvaziyerlerin günlük programları yerel işletmelerde hareketlilik yaratıyor ve günübirlik ziyaretler dikkat çekiyor.

BODRUM’A 2 BİN 242 YOLCULU KRUVAZİYER GELDİ

BODRUM’A 2 BİN 242 YOLCULU KRUVAZİYER GELDİ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Doğal gazda erişim devrimi: 24 yılda şebeke 257 bin kilometreyi geçti
images

Ayvalık küresel pazara kuzey Ege kültür rotasını tanıtıyor
images

KARDEMİR'de veri odaklı dönüşüm: 27 tesiste seviye 3 ile uçtan uca izlenebilirli...
images

Assan Alüminyum, ALUMINIUM 2026'da ABD yatırımını ve sürdürülebilirlik vizyonunu...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kaynarca meslek lisesi öğrencileri tek denemede devreyi çalıştırıp TEKNOFEST'te Türkiye birincisi oldu

Bozyazı'da test edilen çalı doğrayıcıyla yangın riskine karşı koridor oluşturuluyor

Kaynaşlı’da asayiş değerlendirmesi için yerinde denetim

Tirmisten fonksiyonel gıdaya: teknoparkta bir kadın girişiminin yükselişi

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

gtb’de sandıklar açıldı: yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçiliyor