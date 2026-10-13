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Hoffenheim’den Beşiktaş hücum hattına övgü: cesur ve tempolu oyun hedefi

Andreas Schicker, Beşiktaş’ın Vlahoviç ve Trossard’lı hücum hattını övdü; Hoffenheim evinde tempolu, baskılı ve disiplinli bir oyunla pozitif sonuç arayacağını açıkladı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 11:00

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Hoffenheim’den Beşiktaş hücum hattına övgü: cesur ve tempolu oyun hedefi

Schicker: rakibin kalitesine saygı duyuyoruz, oyun kimliğimizden vazgeçmeyeceğiz

TSG Hoffenheim Futbol Genel Müdürü Andreas Schicker, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Beşiktaş hakkında İhlas Haber Ajansı'na (İHA) değerlendirmelerde bulundu. Schicker, siyah-beyazlıların hücum hattında Dusan Vlahović ve Leandro Trossard gibi isimlerin bulunmasının rakibi tehlikeli kıldığını vurguladı ve buna rağmen Hoffenheim'in kendi oyun kimliğinden ödün vermeyeceğini belirtti.

Schicker, takımın ev sahibi avantajını kullanarak tempolu ve baskılı bir futbol sergileme niyetinde olduğunu, ancak bu oyunu disiplinli bir savunma kurgusuyla dengelemek gerektiğini söyledi. Açıklamalarında agresif ama kontrollü bir yaklaşımı benimseyeceklerini ifade etti.

Beşiktaş’ın hücum gücü ve Hoffenheim’in taktik yaklaşımı:

Schicker, Beşiktaş’ın kadrosunda çok sayıda bireysel kalite olduğunu ve bu oyuncuların alan bulduklarında etkili olabildiğini kaydetti. Bu nedenle takım halinde savunma yapmanın ve kompakt kalmanın önemine dikkat çekti. Teknik detaylara girmek istemediğini, taktik sorumluluğun teknik direktör Chris Christian Ilzer ve teknik ekibine ait olduğunu belirtti.

Genel müdür, sadece bireysel oyunculara odaklanmanın yeterli olmayacağını; takımın prensiplerine bağlı kalarak cesaretle oynayıp rakibe baskı kurmak istediklerini vurguladı. Bu çerçevede Hoffenheim'in hedefinin evde pozitif bir sonuç almak olduğu tekrarlandı.

Hazırlık süreci, Ozan Kabak ve seyirci faktörü:

Schicker, milli futbolcu Ozan Kabak'tan Beşiktaş hakkında bilgi alıp almadıkları sorusuna, Ozan’ın Türk futbolunu iyi bildiğini ve takım içinde fikir alışverişinin doğal olduğunu söyleyerek yanıt verdi. Ancak hazırlığın esas olarak teknik ekibin ve analiz kadrosunun detaylı çalışmaları üzerine kurulu olduğunu, Ozan’ın katkısının bu geniş hazırlanma sürecinin bir parçası olduğunu belirtti.

Ayrıca Almanya’daki Türk taraftarların maçta yaratacağı atmosferin özel olacağını kabul eden Schicker, bu tür yoğun seyirci ortamlarının Avrupa futbolunun doğasında olduğunu ve oyuncuların Bundesliga ile uluslararası maçlarda benzer atmosferlere alışkın olduğunu söyledi. Schicker, bu yoğunluğun baskı yaratmak yerine takım için ekstra motivasyon kaynağı olmasını umduklarını dile getirdi.

Avusturyalı yönetici, Avrupa Ligi’nin yeni formatına da değinerek gruptaki maçların her birinin önem taşıdığını ifade etti. Ancak tek bir karşılaşmayı kader belirleyici bir kırılma noktası olarak görmediklerini; lig aşamasındaki sekiz maça ayrı ayrı odaklanacaklarını aktardı. Beşiktaş’ın uluslararası tecrübeye sahip güçlü bir rakip olduğuna vurgu yaparken, ev sahibi avantajını kullanmayı hedeflediklerini yineledi.

Schicker’in açıklamaları, Hoffenheim cephesinin hem Beşiktaş’ın hücum gücüne saygı duyduğunu hem de kendi oyun ilkelerinden ödün vermeden disiplinli bir savunma ile karşılık vereceğini ortaya koydu. Maça ilişkin taktik detaylar ise teknik ekip düzeyinde kalmaya devam ediyor.

TSG HOFFENHEİM FUTBOL GENEL MÜDÜRÜ ANDREAS SCHİCKER, UEFA AVRUPA LİGİ’NDE KARŞILAŞACAKLARI...

TSG HOFFENHEİM FUTBOL GENEL MÜDÜRÜ ANDREAS SCHİCKER, UEFA AVRUPA LİGİ’NDE KARŞILAŞACAKLARI BEŞİKTAŞ’IN ÖZELLİKLE HÜCUMDA ÇOK SAYIDA KALİTELİ OYUNCUYA SAHİP GÜÇLÜ BİR RAKİP OLDUĞUNU SÖYLEDİ. SHİCKER, EV SAHİBİ AVANTAJINI KULLANARAK TEMPOLU VE BASKILI BİR OYUN OYNAMAK İSTEDİKLERİNİ DE BELİRTTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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