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Çıldır'da genç yeteneklere ücretsiz hafta sonu futbol eğitimi

17 Ekim 2026'da başlayacak ücretsiz kursla Çıldır'da 9-14 yaş çocukların futbol teknikleri ve takım oyunu becerileri geliştirilecek.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Çıldır'da genç yeteneklere ücretsiz hafta sonu futbol eğitimi

kursun organizasyonu:

Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen ücretsiz futbol kursu, 17 Ekim 2026 tarihinde başlayacak ve Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sentetik futbol sahasında gerçekleştirilecek. Program, 9-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak planlandı.

hafta sonu programı:

Kurslar cumartesi ve pazar günleri 10.00-14.00 saatleri arasında yapılacak. Eğitimi, Karabük Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) mezunu Uygar Aksu verecek. Eğitimler çocukların hem bireysel teknik becerilerini hem de takım oyunundaki rollerini geliştirmeye odaklanacak.

eğitim içeriği ve hedefler:

Programda pas, şut, top kontrolü ve takım oyunu gibi temel futbol tekniklerine yönelik uygulamalı çalışmalar yer alacak. Kursun amacı, çocukların spora erken yaşta düzenli katılımını sağlamak, yeteneklerini keşfetmelerine yardım etmek ve sportif davranış biçimlerini desteklemektir.

Adnan Korkut, Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, kursla ilgili olarak çocukların spor yoluyla kendilerini geliştirmelerine imkân sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Korkut şunları söyledi: "Futbol kursumuzla çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerini, sportif becerilerini geliştirmelerini ve takım çalışmasının önemini öğrenmelerini istiyoruz. Sporun çocukların fiziksel gelişiminin yanı sıra disiplin, dayanışma ve sorumluluk duygularına da katkı sağladığına inanıyoruz. Çıldır Kaymakamlığımızın destekleriyle hayata geçireceğimiz bu kursun çocuklarımız için verimli ve keyifli bir eğitim ortamı oluşturmasını temenni ediyorum."

Kursa katılım ücretsiz olup, Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nden yapılacak duyurular ve yönlendirmeler doğrultusunda çocuklar kayıt olabilecek. Proje, bölgedeki gençleri spora teşvik etmeyi ve futbol alanındaki deneyimlerini artırmayı amaçlıyor.

ÇILDIR GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 9-14 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLARA YÖNELİK ÜCRETSİZ...

ÇILDIR GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 9-14 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLARA YÖNELİK ÜCRETSİZ FUTBOL KURSU AÇILIYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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