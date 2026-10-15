Adıyaman iş dünyası için başkentte eşgüdüm arayışı

ATSO heyeti Ankara temaslarını sürdürdü

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu ile yeni yönetimi, Ankara'da bir dizi resmi görüşme gerçekleştirerek kentinin ekonomik önceliklerini paylaştı. Ziyaretler, 3 Ekim 2026 tarihinde yapılan oda organ seçimlerinin ardından atılan ilk adımlar kapsamında planlandı.

Heyete Başkanı Torunoğlu ve Meclis Başkanı Abdulgani Bereket ile birlikte yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve Genel Sekreter Ahmet Çakır eşlik etti. Delegasyonun ilk durağı, ATSO'nun yeni dönem projelerinin ele alındığı görüşme için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu oldu.

görüşmelerin odağı:

Toplantılarda Adıyaman'ın üretim kapasitesinin güçlendirilmesi, istihdam imkanlarının artırılması ve yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler öncelikli konu başlıkları olarak yer aldı. Torunoğlu, oda seçimlerinde destekledikleri listenin 18 meslek komitesinin tamamında üyelerin teveccühünü kazandığını vurguladı ve TOBB Genel Kurulu'nda Hisarcıklıoğlu'nu destekleyerek Birlik yönetiminde yer almasını istediklerini belirtti.

karşılıklı taahhütler:

Rifat Hisarcıklıoğlu, yeniden göreve seçilen Torunoğlu, Bereket ve ATSO yönetimini tebrik etti; Adıyaman'ın ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik çalışmaların devam edeceğine dair destek mesajı verdi. Hisarcıklıoğlu, özellikle genç ve kadın girişimcilere verilen öneme dikkat çekti ve şehirlerin sorunlarını yakından takip eden yönetim anlayışının önemini yeniden ifade etti.

Program kapsamında ATSO heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'ı da ziyaret etti. Bakanlıkta yapılan görüşmede, Adıyaman'ın ekonomik potansiyelinin değerlendirilmesi, üretimin artırılması ve istihdamın geliştirilmesi konuları masaya yatırıldı. Kurumlar arası iş birliği ve ortak akıl ile hareket edilmesinin gerekliliği sıkça vurgulandı.

Bakan Yardımcısı Aydın, Adıyaman'ın gelişmesi ve istihdamın yükseltilmesi için ortak akılla çalışmaya devam edeceklerini bildirdi ve heyete nazik kabulü için teşekkür etti. Torunoğlu da Aydın'a ziyaret için teşekkürlerini iletti.

ATSO'nun Ankara temasları, kentin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi, üretim ve istihdamın artırılması ile kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor. Heyet, ziyaretlerin ardından bu hedeflerin takipçisi olacaklarını ve yeni dönemde ortak çalışmaların süreceğini kaydetti.

ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET TORUNOĞLU, YENİ YÖNETİMİYLE BİRLİKTE ANKARA’DA BİR DİZİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİREREK ADIYAMAN’IN EKONOMİK GELİŞİMİ, ÜRETİM KAPASİTESİ, İSTİHDAM OLANAKLARI VE YENİ DÖNEMDE HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANAN PROJELER HAKKINDA TEMASLARDA BULUNDU.