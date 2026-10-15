Erzurum'da ruh sağlığının görünürlüğünü artırma çabası

Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında Erzurum Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde düzenlenen farkındalık programı, katılımcılar arasında ruh sağlığına ilişkin bilinç ve dayanışmanın güçlendirilmesine odaklandı. Etkinlikte hem tarihsel hem de güncel bakış açıları paylaşıldı.

Tarihsel perspektif ve hizmetlerin gelişimi:

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral, konuşmasında Dünya Ruh Sağlığı Gününün önemine vurgu yaparak Osmanlı dönemi bimarhane ve şifahane geleneği üzerinden ruh sağlığı hizmetlerinin tarihsel gelişimini değerlendirdi. Meral, geçmişten bugüne taşınan yaklaşımların, günümüz hizmet sunumuna ışık tuttuğunu ve toplumun ruh sağlığı kültürünün oluşmasında tarihsel mirasın rolünü anlattı.

Modern yaklaşım ve toplumsal katılım:

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Uğur Takım ise ruh kavramının tarihsel seyrine değinerek modern psikiyatrinin biyopsikososyal yaklaşımını öne çıkardı. Takım, ruh sağlığının yalnızca hastalıkların tedavisiyle sınırlı olmadığını, bireylerin toplumsal yaşama katılımının, bağımsızlıklarının ve iyileşme süreçlerinin desteklenmesinin gerekliliğini vurguladı.

Konuşmaların ardından düzenlenen müzik dinletisi ve pasta kesimi etkinliğe sıcak anlar kattı. Katılımcılar bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı ve ruh sağlığına yönelik farkındalığın artırılması ile dayanışmanın güçlendirilmesi mesajlarıyla program sona erdi.

DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ KAPSAMINDA ERZURUM TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİNDE FARKINDALIK PROGRAMI DÜZENLENDİ.