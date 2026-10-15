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Babasından kalan tarlayı mezarlığa dönüştürdü, ilk defin annesine nasip oldu

Denizli Çivril'de Zeycan Gökçe, babasından kalan yaklaşık 11 bin 600 metrekarelik araziyi mahalle mezarlığı için bağışladı; ilk defin annesine yapıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:50

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Babasından kalan tarlayı mezarlığa dönüştürdü, ilk defin annesine nasip oldu

Çivril'de miras arazi toplum hizmetine sunuldu

Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı Kavakköy Mahallesi’nde yaşayan Zeycan Gökçe, babasından miras kalan araziyi mahalle sakinlerinin ihtiyacını karşılamak üzere bağışladı. Tahsis edilen alan, mahalle mezarlığı olarak kullanılmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlendi ve hizmete açıldı.

bağışın gerekçesi ve tahsis süreci:

Gökçe, söz konusu arazinin mahalle için öncelikli bir ihtiyaç olduğunu belirterek bağışı gerçekleştirdi. Yaklaşık 11 bin 600 metrekarelik alanın mezarlık olarak tahsisi, 2021 yılında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde yapıldı. Düzenlemeler ve çevre düzenlemesi sonrasında alan defin işlemlerine uygun hale getirildi.

ilk defin ve ailenin duyguları:

Mezarlığın kullanıma açılmasının ardından ilginç bir tesadüf yaşandı: Gökçe’nin bakımını üstlendiği ve son 8 aydır yatalak yaşayan 93 yaşındaki annesi Emine Aktar hayatını kaybetti ve mahalle mezarlığına gerçekleştirilen ilk defin onun cenazesi oldu. Gökçe, bağışın Osman Zolan’ın belediye başkanlığı döneminde tahsis edildiğini, şu anki başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu döneminde ise alandaki düzenlemelerin tamamlandığını ifade etti.

Mahalle için bir ihtiyacı giderebildiğini söyleyen Gökçe, bu durumdan memnuniyet duyduğunu belirterek, annesine yapılan son uğurlamaya ilişkin duygularını paylaştı. Belediye tarafından yapılan düzenleme ve çevre iyileştirmeleri, tarladan mezarlığa dönüşen alanın mahalle halkının kullanımına sunulmasını sağladı.

BABASINDAN MİRAS KALAN TARLAYI MEZARLIĞA DÖNÜŞTÜRDÜ: İLK DEFİN ANNESİ OLDU

BABASINDAN MİRAS KALAN TARLAYI MEZARLIĞA DÖNÜŞTÜRDÜ: İLK DEFİN ANNESİ OLDU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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