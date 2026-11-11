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Muratlı'da babaevinde buluşma: şehit İlker Aykut için mevlid okutuldu

Şehit astsubay başçavuş İlker Aykut, Azerbaycan dönüşünde düşen askeri kargo uçağı sonrası Muratlı'daki babaevinde Mevlid-i Şerif ile anıldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 19:42

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Muratlı'da babaevinde buluşma: şehit İlker Aykut için mevlid okutuldu

şehit ilker aykut dualarla anıldı

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, şehadetinin yıldönümünde memleketi Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Kırkkepenekli Mahallesi'ndeki baba evinde düzenlenen Mevlid-i Şerif programıyla anıldı.

katılım ve protokol:

Anma programına Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Muratlı Kaymakamı Aytekin Yılmaz, protokol üyeleri, emniyet ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, şehidin baba evinde gerçekleştirildi.

mevlid ve dualar:

İkindi namazını müteakip okutulan Mevlid-i Şerif'te, şehit İlker Aykut ve tüm aziz şehitler için dualar edildi. Yoğun katılımla gerçekleşen programda davetlilere ikramlarda bulunuldu.

GEÇTİĞİMİZ YIL AZERBAYCAN&#039;DAN TÜRKİYE&#039;YE DÖNÜŞ YOLUNDA ASKERİ KARGO UÇAĞININ DÜŞMESİ SONUCU ŞEHİT...

GEÇTİĞİMİZ YIL AZERBAYCAN'DAN TÜRKİYE'YE DÖNÜŞ YOLUNDA ASKERİ KARGO UÇAĞININ DÜŞMESİ SONUCU ŞEHİT OLAN HAVA UÇAK BAKIM ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ İLKER AYKUT, ŞEHADETİNİN YILDÖNÜMÜNDE DÜZENLENEN MEVLİD-İ ŞERİF PROGRAMIYLA ANILDI. MURATLI KAYMAKAMI AYTEKİN YILMAZ(SOLDA), TEKİRDAĞ VALİSİ RECEP SOYTÜRK (SOLDAN İKİNCİ)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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