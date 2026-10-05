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Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nda yayanın önüne çıkan motosiklet kazası: iki kişi yaralandı

Adıyaman'da Atatürk Bulvarı yakınlarında motosikletin yayaya çarpması sonucu sürücü ve yaya yaralandı; sürücünün durumu ağır, her iki kişi hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 14:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nda yayanın önüne çıkan motosiklet kazası: iki kişi yaralandı

Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nda yayanın önüne çıkan motosiklet kazası

Adıyaman merkezde, Atatürk Bulvarı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yakınlarında meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Olayda yolun karşı tarafına geçmeye çalışan bir yaya ile motosiklet çarpıştı.

Kaza anı ve yaralanmalar:

Edinilen bilgilere göre, karşıya geçmeye çalışan Kamile Bilgin'e, Mahmut Özçelik idaresindeki 48 ARC 769 plakalı motosiklet çarptı. Çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı.

Müdahale ve hastane süreci:

Kazada yaralanan iki kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mahmut Özçelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı ve olayın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

ADIYAMAN’DA, YOLUN KARŞI TARAFINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYAYA MOTOSİKLETİN ÇARPMASI SONUCU 1’İ AĞIR 2...

ADIYAMAN’DA, YOLUN KARŞI TARAFINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYAYA MOTOSİKLETİN ÇARPMASI SONUCU 1’İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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