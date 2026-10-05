Kars'ta miniklere trafik bilinci parkta uygulandı

Miniklere uygulamalı trafik eğitimi

Kars Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda Kars Atatürk İlkokulu öğrencilerine kapsamlı bir trafik eğitimi düzenledi. Etkinliğin temel hedefi, çocukların günlük yaşamda karşılaşabilecekleri trafik durumlarında doğru ve güvenli davranış biçimlerini benimsemelerini sağlamaktı.

Eğitimin içeriği:

Programda trafik ışıkları ve trafik işaretlerinin anlamları, yaya geçitlerinin doğru kullanımı ve karşıdan karşıya geçerken alınması gereken güvenlik tedbirleri uygulamalı şekilde aktarıldı. Eğitmenler, çocukların algı düzeyine uygun örnekler vererek temel kuralların neden önemli olduğunu vurguladı.

Uygulama ve etkileşim:

Trafik polisleri sadece kuralları anlatmakla kalmayıp, parktaki düzenlemeler üzerinden çeşitli trafik senaryolarını uygulamalı olarak gösterdi. Öğrenciler sorularını yöneltti, ekipler bu soruları yanıtlayarak pratik bilgiler paylaştı. Uygulamalı eğitim sayesinde çocukların öğrendiklerini davranışa dönüştürmesi hedeflendi.

Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri, benzer bilinçlendirme çalışmalarının önümüzdeki süreçte de devam edeceğini ve eş zamanlı olarak trafik denetimlerini sürdürdüklerini bildirdi.

KARS’TA MİNİKLERE TRAFİK DERSİ: ÖĞRENCİLER KURALLARI UYGULAMALI ÖĞRENDİ(KARS-İHA)