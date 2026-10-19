Adıyaman'da başıboş köpek saldırısı: 7 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

olayın gelişimi:

Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi'nde 7 yaşındaki Ecem G., başıboş bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Olayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

müdahale ve tedavi:

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan çocuk, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YARALANAN ÇOCUK, ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE KALDIRILDI.