Adıyaman'da başıboş köpek saldırısı: 7 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

olayın gelişimi:
Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi'nde 7 yaşındaki Ecem G., başıboş bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Olayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
müdahale ve tedavi:
Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan çocuk, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı.
soruşturma başlatıldı:
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YARALANAN ÇOCUK, ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE KALDIRILDI.
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