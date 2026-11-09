Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, 600 Evler Mahallesi KYK Kız Öğrenci Yurdu önünde tek taraflı bir trafik kazası meydana geldi. Olayda 10 AUR 047 plakalı araç karıştı. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

itfaiyenin kurtarma çalışması:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği, bir kurtarma aracı ve 5 personel ile olay yerine ulaştı. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alıp araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

yaralının sevki ve soruşturma:

Sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili gerekli incelemeler başlatıldı ve olay yerinde soruşturma sürüyor.

BANDIRMA’DA TRAFİK KAZASI, ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ YARALI KURTARILDI