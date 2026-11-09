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Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

Bandırma 600 Evler Mahallesi KYK yurdu önünde tek taraflı kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 02:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, 600 Evler Mahallesi KYK Kız Öğrenci Yurdu önünde tek taraflı bir trafik kazası meydana geldi. Olayda 10 AUR 047 plakalı araç karıştı. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

itfaiyenin kurtarma çalışması:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği, bir kurtarma aracı ve 5 personel ile olay yerine ulaştı. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alıp araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

yaralının sevki ve soruşturma:

Sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili gerekli incelemeler başlatıldı ve olay yerinde soruşturma sürüyor.

BANDIRMA’DA TRAFİK KAZASI, ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ YARALI KURTARILDI

BANDIRMA’DA TRAFİK KAZASI, ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ YARALI KURTARILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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