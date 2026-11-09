İnegöl'ün kırsalında yangın: çiftlik kullanılmaz hale geldi, büyükbaşlar kurtarıldı

İnegöl'ün Çeltikçi Mahallesi'ndeki bir çiftlikte saat 20.30 civarında başlayan yangın, çok sayıda itfaiye ile yaklaşık bir saatte söndürüldü; büyükbaşlar kurtarıldı.