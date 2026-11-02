Birlikten güç doğurmak: terörsüz Türkiye ortak sorumluluğumuz

Bilal Saygılı: terörsüz Türkiye yalnızca güvenlik meselesi değildir

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Sipki Aşireti Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 'Terörsüz Türkiye; Millî Birlik, Beraberlik' programında dernek üyeleri ve davetlilerle bir araya geldi. Saygılı, terörle mücadelenin sadece güvenlik boyutuyla sınırlanamayacağını, aynı zamanda ülkenin toplumsal huzuru ve ekonomik kalkınması için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Ortak değerler ve aynı sofranın önemi:

Toplumsal birlik ve kardeşliğin sembolü olarak 'aynı sofrayı paylaşma' söylemine dikkat çeken Saygılı, 'Bizi biz yapan; aynı sofrayı paylaşabilmemiz, aynı acıda hüzünlenmemiz, aynı sevinçte buluşabilmemiz ve farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görebilmemizdir' dedi. Saygılı, bu gönül bağının korunmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasının hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Programda Sipki aşiretinin tarihine de değinen Saygılı, aşiretin geçmişinin 1196 yılına kadar uzandığını, Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Cumhuriyet dönemine kadar devletin yanında yer alan bir vakarla tarih sahnesinde bulunduğunu hatırlattı.

Terörsüz Türkiye hedefinin kapsamı:

Saygılı konuşmasında terörsüz Türkiye hedefini şöyle tanımladı: 'MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin duruşu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu bu yaklaşımın temelinde, ülkemizin yıllardır enerjisini ve kaynaklarını meşgul eden terör meselesini kalıcı biçimde gündemden çıkarmak, Türkiye'nin bütün imkânlarını kalkınmaya, üretime ve geleceğe yöneltmek bulunmaktadır.'

Başkan Saygılı, hedefin arkasındaki insan odaklı perspektifi de şu sözlerle özetledi: 'Bu ülkede artık anneler evlatlarının yolunu endişeyle gözlemesin. Hiçbir aile terör nedeniyle acı yaşamasın. Hiçbir gencimizin geleceği şiddetin ve çatışmanın gölgesinde kalmasın. Terörsüz Türkiye hedefi; devletimizin güvenliğinden, milletimizin birliğinden, şehitlerimizin emanetinden ve ülkemizin temel değerlerinden taviz vermeden, kalıcı huzuru tesis etme iradesidir'.

Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya konan Türkiye Yüzyılı vizyonuna atıfta bulunarak, bu vizyonun güçlü, güvenli ve müreffeh bir Türkiye idealini taşıdığını ve terörün gündemden çıkmasıyla İzmir'in de ekonomik ve sosyal potansiyelini daha ileri taşıyacağını söyledi. 'Türkiye'nin huzuru İzmir'in huzurudur. Türkiye'nin kalkınması İzmir'in kalkınmasıdır. Türkiye'nin güçlü yarınları, hepimizin ortak geleceğidir' sözlerini güçlü biçimde tekrar etti.

Derneklerin ve sivil toplumun rolü:

Saygılı, sivil toplum kuruluşları ve hemşehri derneklerinin toplumsal dayanışmadaki rolüne dikkat çekti. Derneklerin yalnızca belirli bir topluluğu bir araya getiren yapılar olmadığını, aynı zamanda kültürel değerleri yaşatan, gelenekleri gelecek kuşaklara aktaran, ihtiyaç sahiplerine ulaşan ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren kurumlar olduğunu belirtti. Sipki aşiretinin düzenlediği buluşmayı ortak değerler etrafında birleşmenin güzel bir örneği olarak nitelendirdi.

Konuşma, farklı kimliklerin kardeşlik hukukunu koruması gerektiği vurgusuyla sonlandı. Saygılı, 'Biz büyük bir milletiz' anlayışı çerçevesinde Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Arabı ve bu vatanı evi bilen tüm vatandaşları kapsayan bir birlik çağrısı yaptı ve zor günlerde birbirinin yanında durmanın, sevinci paylaşmanın ve acıyı ortaklaşa yaşamanın kardeşliğin özü olduğunu dile getirdi.

SİPKİ AŞİRETİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ'NCE DÜZENLENEN 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE; MİLLÎ BİRLİK, BERABERLİK' PROGRAMINDA AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI SAYGILI, DERNEK ÜYELERİ VE DAVETLİLERLE BİR ARAYA GELDİ.