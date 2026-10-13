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Canik'ten annelere doğum öncesi kapsamlı destek

Canik Belediyesi, ilçedeki tüm anne adaylarına kız ve erkek bebekler için ayrı hazırlanan paketler ve gebe bilgilendirme eğitimiyle destek veriyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Canik'ten annelere doğum öncesi kapsamlı destek

Canik Belediyesi tüm anne adaylarına bebek destek paketi veriyor

Samsun Canik Belediyesi, ilçe sınırlarındaki tüm anne adaylarına yönelik bebek destek paketlerini dağıtmaya devam ediyor. Gönül belediyeciliği anlayışıyla sürdürülen uygulama, evlenecek çiftlere, öğrencilere ve emekli vatandaşlara sağlanan diğer desteklerin yanında öne çıkıyor. Belediye, bebek ihtiyaçlarını karşılamaya dönük paketleri anne adaylarına ulaştırırken aynı zamanda gebe bilgilendirme eğitimlerini de sürdürüyor.

Paket içeriği ve hazırlık kriterleri:

Hazırlanan paketler kız ve erkek bebekler için ayrı ayrı düzenleniyor. Paketlerin içinde bebek takımından sağlık kutusuna, bebek mama setinden battaniyeye kadar temel ihtiyaç ürünleri bulunuyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, paketlerde yer alan ürünlerin Ticaret Bakanlığımızca belirlenen kriterleri karşıladığını belirtiyor ve aile bütçesine katkı sağlayacak şekilde dağıtıldığını vurguluyor.

Bilgilendirme ve destek mekanizması:

Belediye, sadece malzeme desteği vermekle kalmayıp anne adaylarını uzmanların yer aldığı gebe bilgilendirme eğitimleriyle de bir araya getiriyor. Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik’teki anne adaylarının tamamına bebek destek paketi hediye ettiklerini ve bu uygulamanın ilçede farkındalık oluşturduğunu ifade ediyor. Uygulama, hem ihtiyaçları karşılamayı hem de doğum öncesi dönemde aileleri bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

CANİK BELEDİYESİ, İLÇEDEKİ ANNE ADAYLARININ TAMAMINA BEBEK DESTEK PAKETİ HEDİYE ETMEYE DEVAM...

CANİK BELEDİYESİ, İLÇEDEKİ ANNE ADAYLARININ TAMAMINA BEBEK DESTEK PAKETİ HEDİYE ETMEYE DEVAM EDİYOR. KIZ VE ERKEK BEBEKLER İÇİN AYRI HAZIRLANAN PAKETLER, ANNE ADAYLARINA ULAŞTIRILIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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