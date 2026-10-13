Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden bebeklere ilk gün seti desteği

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yeni doğan destek çalışması:

Ordu Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım programları kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yeni doğan seti desteği sağlıyor. Belediyenin yürüttüğü çalışma, bebek sahibi olan ailelerin ilk günlerde karşılaşabileceği temel ihtiyaçların giderilmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

setlerin içeriği:

Hazırlanan setler, bebeğin cinsiyeti dikkate alınarak kız veya erkek bebek çantası ile birlikte veriliyor. Setlerde ayrıca çocuk bezi, ateş ölçer, şampuan, pişik kremi, biberon, bebek mendili, bebek çorabı, ıslak mendil ve hastane çıkışı kıyafet seti gibi ilk günlerde kullanılabilecek ürünler yer alıyor.

amaç ve hedef:

Uygulamanın temel hedefi, ekonomik zorluk yaşayan ailelerin yeni doğan bakımında karşılaştığı ilk ihtiyaçları hafifletmek ve ailelere moral destek sağlamaktır. Belediye yetkilileri, desteklerin ailelerin sağlıklı bir başlangıç yapmasına katkı sağlayacağına dikkat çekiyor ve sosyal destek çalışmalarının sürdürüleceğini bildiriyor.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YÖNELİK YENİ DOĞAN SETİ DESTEĞİYLE BEBEKLERİN TEMEL İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASINA KATKI SAĞLIYOR.