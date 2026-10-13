Dolar 49,2820 -0,16%
Euro 55,2698 +0,39%
Bist 12.244,24 +0,77%
Altın Gram 6.663,25 +0,35%
EUR/USD 1,1191 +0,27%
Brent Petrol 104,66 -1,87%
--°

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden bebeklere ilk gün seti desteği

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yeni doğan setleri ulaştırarak bebeklerin ilk ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden bebeklere ilk gün seti desteği

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yeni doğan destek çalışması:

Ordu Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım programları kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yeni doğan seti desteği sağlıyor. Belediyenin yürüttüğü çalışma, bebek sahibi olan ailelerin ilk günlerde karşılaşabileceği temel ihtiyaçların giderilmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

setlerin içeriği:

Hazırlanan setler, bebeğin cinsiyeti dikkate alınarak kız veya erkek bebek çantası ile birlikte veriliyor. Setlerde ayrıca çocuk bezi, ateş ölçer, şampuan, pişik kremi, biberon, bebek mendili, bebek çorabı, ıslak mendil ve hastane çıkışı kıyafet seti gibi ilk günlerde kullanılabilecek ürünler yer alıyor.

amaç ve hedef:

Uygulamanın temel hedefi, ekonomik zorluk yaşayan ailelerin yeni doğan bakımında karşılaştığı ilk ihtiyaçları hafifletmek ve ailelere moral destek sağlamaktır. Belediye yetkilileri, desteklerin ailelerin sağlıklı bir başlangıç yapmasına katkı sağlayacağına dikkat çekiyor ve sosyal destek çalışmalarının sürdürüleceğini bildiriyor.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YÖNELİK YENİ DOĞAN SETİ DESTEĞİYLE BEBEKLERİN...

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YÖNELİK YENİ DOĞAN SETİ DESTEĞİYLE BEBEKLERİN TEMEL İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASINA KATKI SAĞLIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kente dokunan ziyaret: vali Ziya Polat esnaf ve vatandaşla yüz yüze buluştu
images

Düzce'de ehliyet sınavları yerinde izlenip değerlendirildi
images

93 yaşında tezgah başında: yastıkçı dede mesleği üç kuşağa taşıyor
images

Adıyaman’da toplum afet bilinci için AFAD tanıtım noktası kuruldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ATÜ ve Yüreğir Kaymakamlığı 'Sen Her Şeye Değersin' ile gençlere çok yönlü destek sağlıyor

Çağrı merkezli yatırım dolandırıcılığı ağı: yalan makinesi testleri ve uluslararası soruşturma

Nefes kesen tatbikatla hazırlıklarını sınadılar: Elazığ Polis Arama ve Kurtarma

Van'da erken soğuklar soba çarşısında hareketliliği hızlandırdı

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi