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Vefa buluşması: Karaelmas motosiklet kulübü şehitler için mevlid düzenledi

Karaelmas Motosiklet Kulübü, Gülüç Sosyal Belediye Tesisleri'nde şehitler ve trafik kazalarında yaşamını yitiren motosikletçiler için Mevlid okuttu.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vefa buluşması: Karaelmas motosiklet kulübü şehitler için mevlid düzenledi

etkinlikte dualar okundu:

Karaelmas Motosiklet Kulübü tarafından aziz şehitler ile trafik kazalarında hayatını kaybeden motosikletçiler anısına Gülüç Sosyal Belediye Tesisleri’nde Mevlid-i Şerif ve Kur’an-ı Kerim okundu.

anma ve katılım:

Gülüç beldesindeki programda, Karadeniz Ereğli ve Zonguldak çevresinden gelen motosiklet tutkunları bir araya gelerek dualara eşlik etti. Etkinlikte birlik, beraberlik, kardeşlik ve vefa duyguları ön plana çıktı; katılımcılar merhumlar için niyazda bulundu.

kulübün açıklaması ve dayanışma:

Kulüp yönetimi yaptığı açıklamada, "Aziz şehitlerimiz ve iki teker üzerinde hayata veda eden motosikletçi ağabeylerimiz ile kardeşlerimizin ruhlarına ithafen düzenlediğimiz Mevlid-i Şerif ve Kur’an-ı Kerim okuma programımıza katılan tüm iki teker dostlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. Yönetim, hayatını kaybeden motosikletçileri unutmadıklarını ve bu tür etkinliklerin motosiklet camiasındaki dayanışma ile kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini belirtti.

ZONGULDAK (İHA) - KARAELMAS MOTOSİKLET KULÜBÜ TARAFINDAN AZİZ ŞEHİTLER VE TRAFİK KAZALARINDA...

ZONGULDAK (İHA) - KARAELMAS MOTOSİKLET KULÜBÜ TARAFINDAN AZİZ ŞEHİTLER VE TRAFİK KAZALARINDA HAYATINI KAYBEDEN MOTOSİKLETÇİLER ANISINA GÜLÜÇ SOSYAL BELEDİYE TESİSLERİ’NDE MEVLİD-İ ŞERİF VE KUR’AN-I KERİM OKUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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