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Adıyaman'da eş zamanlı baskın: DEAŞ şüphesiyle 5 gözaltı

Adıyaman'da yürütülen soruşturmada jandarma ve Özel Harekat Timleri tarafından yabancı uyruklu 5 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 12:02

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 12:06

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adıyaman'da eş zamanlı baskın: DEAŞ şüphesiyle 5 gözaltı

operasyonun yürütülüşü:

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Çalışmalar sonucu şüphelilerin adresleri tespit edildi ve baskın için harekete geçildi.

Belirlenen adreslere, Özel Harekat Timlerinin de katılımıyla eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sırasında güvenlik tedbirleri en üst düzeyde tutuldu.

şüpheliler ve soruşturma:

Operasyonda yabancı uyruklu olduğu belirtilen R.K.Q.B., W.K.Q.B., R.H.K.B., N.T.H.M. ve N.T.G. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ilk olarak sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Soruşturma halen devam ediyor; adli ve idari süreçlerin nasıl ilerleyeceğine ilişkin yetkililer tarafından yapılacak değerlendirmeler bekleniyor. Olayla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

ADIYAMAN’DA DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA YABANCI UYRUKLU 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA...

ADIYAMAN’DA DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA YABANCI UYRUKLU 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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