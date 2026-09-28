Adıyaman'da eş zamanlı baskın: DEAŞ şüphesiyle 5 gözaltı

operasyonun yürütülüşü:

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Çalışmalar sonucu şüphelilerin adresleri tespit edildi ve baskın için harekete geçildi.

Belirlenen adreslere, Özel Harekat Timlerinin de katılımıyla eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sırasında güvenlik tedbirleri en üst düzeyde tutuldu.

şüpheliler ve soruşturma:

Operasyonda yabancı uyruklu olduğu belirtilen R.K.Q.B., W.K.Q.B., R.H.K.B., N.T.H.M. ve N.T.G. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ilk olarak sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Soruşturma halen devam ediyor; adli ve idari süreçlerin nasıl ilerleyeceğine ilişkin yetkililer tarafından yapılacak değerlendirmeler bekleniyor. Olayla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

ADIYAMAN’DA DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA YABANCI UYRUKLU 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.