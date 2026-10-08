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Adıyaman'da güvenlik ve trafik önlemleri 9 aylık periyotta masaya yatırıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde Arzum Nazman başkanlığında yapılan toplantıda 2026'nın ilk 9 ayında yürütülen emniyet ve trafik çalışmaları değerlendirildi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 12:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adıyaman'da güvenlik ve trafik önlemleri 9 aylık periyotta masaya yatırıldı

Toplantı özeti:

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman başkanlığında İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, 2026 yılının ilk 9 aylık dönemine ilişkin emniyet hizmetleri kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıya ilçe emniyet müdürleri, amirleri ve şube müdürleri katıldı.

Değerlendirilen konular:

Kent genelinde güvenlik ve asayiş durumu, ilçelerde yürütülen çalışmalar ve sorumluluk bölgelerindeki uygulamalar gözden geçirildi. Toplantıda ayrıca trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim ve uygulamaların mevcut durumu üzerinde duruldu.

Vurgulanan önlemler ve koordinasyon:

Asayiş olaylarının önlenmesi, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi; önümüzdeki süreçte alınması gereken tedbirler ele alındı. İlçe emniyet müdürleri, amirleri ve şube müdürlerinin görev alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, çalışmaların koordinasyon içerisinde sürdürülmesinin önemi özellikle vurgulandı.

Toplantı, il genelinde güvenlik ve asayiş hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesine yönelik yapılacak çalışmaların değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

ADIYAMAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ ARZUM NAZMAN BAŞKANLIĞINDA, İLÇE EMNİYET MÜDÜRLERİ VE AMİRLERİ İLE ŞUBE...

ADIYAMAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ ARZUM NAZMAN BAŞKANLIĞINDA, İLÇE EMNİYET MÜDÜRLERİ VE AMİRLERİ İLE ŞUBE MÜDÜRLERİNİN KATILIMIYLA 9 AYLIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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