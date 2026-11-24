operasyonun genel sonuçları:

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından 16-22 Kasım tarihleri arasında yürütülen bir dizi çalışma neticesinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirilmiş, toplam 3 şüpheli gözaltına alınmıştır.

uyuşturucuya yönelik operasyon detayları:

Yapılan aramalarda 18 gram sentetik kannabinoid (bonzai) katkılı tütün, 12 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen maddelerle ilgili olarak gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır.

silah ve mühimmat araması:

Ayrı bir çalışmada, aynı tarihler arasında genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçuyla ilgili yapılan üst ve ikamet aramalarında 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 tabanca şarjörü ve 12 av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Bu olayla ilgili iki şüpheli hakkında da adli süreç başlatılmıştır.

KASTAMONU'DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.