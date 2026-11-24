kaza nasıl gerçekleşti:

Kaza, Yenice Mahallesi Refah Sokakta meydana geldi. İddiaya göre kartonların arasında oynayan 3 yaşındaki Volkan T.'nin bulunduğu alandan geçen araç, sürücünün çocuğu fark etmemesi sonucu üzerinden geçti.

Kamyoneti kullananın Salih S. (31) olduğu, aracın plakasının 16 KKJ 11 olduğu belirtildi.

ilk müdahale ve sevk:

Ağır yaralanan çocuk, olay yerinden sürücü tarafından kamyonetle götürülerek İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruması nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulansla sevk edildi.

soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı. Kazanın oluş şekli ve olası sorumluluklara ilişkin çalışmaların sürdüğü, yetkililerin görgü tanıkları ve olay yerindeki delilleri değerlendirerek rapor hazırlayacağı bildirildi.

İNEGÖL DEVLET HASTANESİ'NDE İLK MÜDAHALESİ YAPILAN VE SAĞLIK DURUMUNUN CİDDİYETİNİ KORUDUĞU ÖĞRENİLEN ÇOCUK, AMBULANSLA BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİ.