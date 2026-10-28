Adıyaman'da istihdam planları ve programların bilançosu açıklandı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı

Adıyaman’da işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla üç ayda bir toplanan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2026 yılı dördüncü toplantısı, Vali Abdullah Küçük başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yürütülen aktif işgücü programlarının 2026 yılı Ocak-Eylül dönemine ilişkin değerlendirmesi yapıldı ve il genelinde istihdamı koruyucu, geliştirici tedbirler ele alındı.

2026 Ocak-Eylül dönemi temel verileri:

Vali Abdullah Küçük, toplantıda yapılan sunuma göre bireysel danışmanlık hizmetinden yararlananların sayısını aktardı. Buna göre 4 bin 625’i kadın, 6 bin 331’i erkek olmak üzere toplam 10 bin 956 kişiye iş ve meslek danışmanlığı verildi. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 3.001 işyeri ziyareti gerçekleştirildi ve işverenlerden 2.986 kişilik açık iş talebi alındı; bu taleplerin ve kurs istihdamlarının sonuçlarıyla İŞKUR aracılığıyla 1.424 kişinin işe yerleştirilmesine destek sağlandı. İşe yerleştirilenlerden 85’i engelli iş arayan olarak kaydedildi.

programlar, katılımcı sayıları ve ödemeler:

Bu dönemde açılan programlara ilişkin veriler detaylandırıldı. 145 adet İşbaşı Eğitim Programı (İEP) ile 709 kadın, 543 erkek olmak üzere toplam 1.252 katılımcı faydalandı. İşgücü Uyum Programı (İUP) ve İŞKUR gençlik programları kapsamında 21 program açıldı; bunlardan 962 kadın, 135 erkek olmak üzere toplam 1.097 kişi yararlandı. Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde 38 program düzenlendi ve bu programlardan 5.394 kadın, 2.081 erkek olmak üzere toplam 7.445 kişi faydalandı.

Aynı dönemde 9.443 kişi işsizlik maaşına başvurmuş, 3.699 kişi işsizlik ödeneğinden yararlanmıştır; işsizlik ödeneği kapsamında yapılan toplam ödeme tutarı 359 Milyon TL olarak açıklandı. Genel toplamda ise 206 adet kurs ve program ile 7.083’ü kadın, 2.766’sı erkek olmak üzere 9.849 kişi bu faaliyetlerden faydalandı ve kurs/program katılımcılarına toplam 1 Milyar 139 milyon TL ödeme yapıldı. İŞKUR tarafından kurs ve programlara yapılan 1 Milyar 139 milyon TL ile işsizlik ödeneği kapsamında ödenen 359 Milyon TL dikkate alındığında, söz konusu dönem için işgücü piyasasına sağlanan katkı 1 milyar 498 milyon TL olarak hesaplandı.

kararlar ve izlenecek yol:

Toplantıda ayrıca İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu kararları doğrultusunda mesleki eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesine, işgücü ihtiyacının giderilmesine ve istihdamın artırılmasına yönelik uygulamaların devam etmesine karar verildi. Katılımcı sayıları, program türleri ve yapılan ödemeler ışığında önceliklerin belirlenmeye devam edeceği vurgulandı.

ADIYAMAN’DA İŞGÜCÜNÜN İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK OLARAK AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARINI UYGULAMAK AMACIYLA ÜÇ AYDA BİR TOPLANAN İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU 2026 YILI DÖRDÜNCÜ TOPLANTISI VALİ ABDULLAH KÜÇÜK BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.