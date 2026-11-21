Adıyaman'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Adıyaman'da 3. Çevre Yolu ile Eski Zey Caddesi'nin kesiştiği kavşakta bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 URG 02 plakalı otomobil ile İsrafil İlker A. idaresindeki 02 AGR 552 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü İsrafil İlker A. yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Yaralıya olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldıktan sonra sevk edilen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA, KAVŞAKTA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.