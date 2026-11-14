Kamera kayıtları ortaya koydu: Şanlıurfa'da düğün konvoyuna saldırıda 5 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da düğün konvoyuna yönelik saldırı soruşturmasında gelişme

Şanlıurfa’da 8 Kasım 2026 tarihinde motosikletli bir grup tarafından düzenlenen düğün konvoyuna yönelik silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı. Olayın aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoğun bir inceleme gerçekleştirdi.

Soruşturmanın yürütülmesi:

Soruşturma, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü. Olayla bağlantılı şüphelilerin tespit edilmesi amacıyla yaklaşık 200 kameraya ait 72 saatlik görüntü kayıtları titizlikle incelendi.

Gözaltı, sevk ve tutuklama süreci:

Görüntü incelemeleri ve yürütülen çalışmalar sonucunda olaya karıştığı belirlenen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturmanın diğer ayrıntıları ve olayın nedenine ilişkin bilgiler yetkililer tarafından yapılacak resmi açıklama ile paylaşılacak.

ŞANLIURFA'DA DÜĞÜN KONVOYUNA YÖNELİK SİLAHLI SALDIRIYLA İLGİLİ 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI