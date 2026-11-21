selin yolu kapatması:

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Yurtbaşı köyünde etkili olan kuvvetli sağanak sonrası derenin debisi yükseldi. Sürüklenen ağaç ve odun parçaları köyün ulaşım hattını tıkayarak yolda kapanmaya neden oldu.

köylülerin müdahalesi:

Köyde yaşayan vatandaşlar kendi imkânlarıyla seferber oldu ve traktör desteğiyle yolda biriken malzemeleri temizlemeye başladı. Uzun uğraşlar sonucu yol yeniden trafiğe açıldı ve bölgeye ulaşım sağlandı.

önlem talebi:

Köylüler, her yağışta benzer mağduriyetleri yaşadıklarını belirterek bölgede kalıcı önlemlerin alınmasını talep etti. Vatandaşlar, yetkililerden taşkın ve sürüklenen materyallere karşı çalışma yapılmasını istedi.

KASTAMONU’NUN CİDE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞ SONRASI DERE YATAĞINDAN SEL İLE BİRLİKTE GELEN AĞAÇLAR, KÖY YOLUNU ULAŞIMA KAPATTI.