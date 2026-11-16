Manavgat'ta telefon görüşmesi yapan sürücüye kar maskeli motosikletliler tarafından ateş açıldı

Olayın gelişimi:

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi Zeytinlik mevkiinde meydana gelen olayda, sürücü A.E.K. telefonla konuşmak için aracını yol kenarına çekti. Bu sırada motosikletle gelen ve yüzleri kar maskeli iki kişi araca yaklaşarak sürücüden inmesini istedi.

A.E.K. şüphelenince aracından inmek yerine geri geri çıkarak uzaklaşmaya çalıştı. Ancak zanlılar, kaçmaya çalışan araca arkadan ateş açtı. Saldırı sonrası A.E.K.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine jandarma ekipleri sevk edildi.

şüphelilerin tespiti ve yakalanması:

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Kumköy Jandarma Karakolu ve Jandarmanın Dedektifleri (JASAT) tarafından başlatılan soruşturmada, 30 ev ve iş yerinden temin edilen 72 saatlik güvenlik kamerası kayıtları detaylı biçimde incelendi. Yapılan teknik ve saha çalışması sonucu saldırıyı gerçekleştiren şahısların Özbekistan uyruklu Kamronbek Abdurasulov ile Erol Kemal Pusat olduğu belirlendi ve kısa sürede gözaltına alındılar.

Şüpheliler hakkında, Genel Güvenliği Tehlikeye Sokma, Mala Zarar Verme, Silahla Kasten Yaralamaya Teşebbüs, Hakaret ve 6136 SKM suçlarından işlem yapıldı. Zanlılar, çıkarıldıkları Manavgat Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Manavgat S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

görüntülerde öne çıkan detaylar:

Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletli iki kişinin Zeytinlik mevkii yolunda ilerlerken aracı fark ederek geri döndükleri, ardından park halindeki araca yaklaşıp motosikletten inip aracın yanına gittikleri ve otomobille kaçmaya çalışan A.E.K.'ye ateş ettikleri görülüyor. Saldırı sonrası zanlılar motosiklete binerek olay yerinden uzaklaşıyor.

Jandarma ekiplerinin kamera kayıtları ve saha çalışmasıyla kısa sürede şüphelilerin tespit edilip yakalanması, olayın aydınlatılmasında belirleyici oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobile kar maskeli motosikletlilerden silahlı saldırı