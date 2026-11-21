Çorum'da sokak denetimi

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlenen uygulamada, kent genelinde farklı noktalarda çok sayıda ekip görevlendirildi. Denetimler kapsamında 578 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, 264 araç kontrol edildi.

uygulamanın kapsamı:

Uygulamalar kentin çeşitli noktalarında eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Ekipler, kimlik ve araç kontrollerine öncelik vererek şüpheli durumları değerlendirdi ve mevzuata uygun denetimler gerçekleştirdi.

yaptırımlar ve sonuçlar:

Kontroller sırasında kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere idari para cezası uygulandı. Yetkililer, benzer denetimlerin vatandaşların güvenliğinin korunması amacıyla düzenli olarak süreceğini bildirdi.

ÇORUM İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI POLİS EKİPLERİ KENTİN ÇEŞİTLİ BOKTALARINDA DENETLEMELERDE BULUNDU