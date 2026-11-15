İspanyol oyuncu Fernando Soto'dan Türk hayranlarına teşekkür

Fernando Soto'dan Türk hayranlarına teşekkür

La Casa de Papel dizisinin kadrosunda yer alan İspanyol oyuncu Fernando Soto, Bartın Hakkında haber sitesinin muhabiri Oğuzhan Köroğlu ile gerçekleştirdiği röportajda Türkiye'deki izleyicilere teşekkür etti. 58 yaşındaki oyuncu, dizide müfettiş yardımcısı Angel Rubio karakterini canlandırıyor.

dizinin başarısına dair değerlendirme:

Soto, dizinin dünya çapındaki başarısını ekip çalışmasına ve güçlü oyunculuklara bağladı. "Bu dizi çok emek verdiğimiz, işimizi önemsediğimiz ve çok çalıştığımız bir dizi" sözleriyle setteki yoğun emeği vurguladı. Dizinin küresel ölçekteki izlenme rakamlarına atıfta bulunarak, yapımın 160 milyon kişi tarafından ve yaklaşık 1.3 milyon saat izlenme başarısına ulaştığını hatırlattı.

kişisel duygular ve gelecek planları:

Soto, böyle bir prodüksiyonun parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti "Dünyanın en çok izlenen dizilerinden birinin oyuncusu olmak beni çok şanslı hissettiriyor" sözleriyle ifade etti. Oyuncu, İspanya dışındaki projelerde daha fazla fırsat aradığını ve anı yaşamayı tercih eden bir karaktere sahip olduğunu belirtti: "Büyük hayalleri olan bir insan değilim. Günü yaşayan, anın tadını çıkaran biriyim."

Röportaj sırasında Soto, diziyi izleyenlerin tepkilerinin kendisini etkilediğini de aktardı. Yolda yürürken bile hayranların kendisini durdurup sevgi gösterilerinde bulunduğunu, sosyal medyada devam eden ilginin ise hep hayranlık ve sevgi içerdiğini söyledi ve izleyicilere teşekkür etti.

Türk halkına yönelik mesajında Soto, "Dünyanın daha iyi olmasını diliyor, dünyanın daha yaşanır bir yer olmasını temenni ederim. Türkiye’deki tüm hayranlarımıza teşekkür ederim. Türkiye’ye kucak dolusu sevgiler" ifadelerini kullandı. Ayrıca röportaj sonrası muhabire kısa bir video göndererek teşekkür etti.

Muhabir Oğuzhan Köroğlu, bu röportajı hem dijital platformlarda yayınlanan içerikler hem de oyuncunun menajeriyle yürüttüğü yaklaşık altı aylık yazışmaların sonunda gerçekleştirdiğini bildirdi. Haberde ayrıca dizinin 6. sezon hazırlıklarının sürdüğü ve çekimlerin tamamlanmasının ardından yayına gireceğinin beklendiği bilgisi paylaşıldı.

İSPANYA'DAKİ BİR KANALDA VE DÜNYA GENELİNDE İZLENEN BİR DİJİTAL PLATFORMDA YAYINLANAN LA CASA DE PAPEL DİZİSİNİN İSPANYOL OYUNCUSU YAPTIĞI BİR RÖPORTAJDA, TÜRK HAYRANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ.