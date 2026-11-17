Operasyon sabah saatlerinde başladı

Mahkeme kararıyla yürütülen operasyonda, TMSF tarafından Sözcü TV ve kanalın internet sitesine kayyum atandığı bildirildi. Sabah saatlerinde kanala düzenlenen müdahalede polis ekipleri binada arama yaptı ve çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre arama işlemleri mahkeme kararına dayanarak gerçekleştirildi; operasyon sırasında binada detaylı inceleme yapıldığı öğrenildi.

Gözaltılar ve kanalın diğer yayın kuruluşuna etkisi

Operasyon kapsamında, Sözcü TV Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı ile kanalın eski genel müdürü Asım Aygül hakkında gözaltı işlemi uygulandığı belirtildi. Gözaltı iddiaları yetkililerce aktarıldığı şekliyle haberleştirildi.

Ayrıca alınan bilgiye göre, Sözcü yayın grubuna ait Sözcü Gazetesi için kayyum ataması yapılmadığı bildirildi. Konuyla ilgili resmi açıklamalar bekleniyor.

Sözcü TV'ye kayyum atandı: Polis ekipleri kanal binasında arama yapıyor