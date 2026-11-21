Olayın ayrıntıları:

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi Manolya Sokak'ta saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, daha önce husumet bulunan taraflar görüşmek üzere bir araya geldi.

Görüşme sırasında taraflardan birinin, iddiaya göre H.B.A.'ya tüfekle ateş açtığı, açılan ateş sonucu H.B.A.'nın bacağına saçma isabet ettiği bildirildi. Şüphelinin olay yerinden kaçtığı aktarıldı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederek H.B.A.'yı hastaneye kaldırdı. Yetkililer, olayın zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

Emniyet ekipleri olayın oluş şekli ve sorumluların tespiti için tanık ifadeleri alıyor, delil topluyor; soruşturma sürüyor.

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