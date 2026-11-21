kaza yerinde:

Sivas’ın Gürün ilçesi Işıtan Mahallesinde meydana gelen kazada, sürücüsü D.K. olan 06 GMZ 78 plakalı Volkswagen marka otomobil yol kontrolünü kaybederek yol kenarından Tohma Çayı'na uçtu. Araç çaya düştükten sonra ters döndü ve kazada araç sürücüsü ile yolcu C.Y. yaralandı.

ekiplerin müdahalesi:

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisindeki yaralılar güçlükle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ileri tetkik ve tedavi için Sivasa sevk edildiler.

soruşturma devam ediyor:

Kazayla ilgili olarak güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlattı. Meydana gelen trafik kazasının nedenleri ve oluş biçimi yetkililerce araştırılıyor.

SİVAS’TA TOHMA ÇAYINA UÇAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI.