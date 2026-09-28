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Zara'da hızlı soygun: 3 saatte 11 iş yeri hedef alındı

Zara'da üç kişinin geçen gece 3 saatte 11 iş yerinin kasalarını soyması sonucu yaklaşık 65 bin lira çalındı; zanlılar Bayat'ta yakalanıp tutuklandı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 22:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Zara'da hızlı soygun: 3 saatte 11 iş yeri hedef alındı

zara'da hızlı soygun

Sivas'ın Zara ilçesinde geçen gece meydana gelen olayda, üç şüphelinin kısa süre içinde çok sayıda iş yerini hedef alması ilçede huzursuzluk yarattı. Zara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri soruşturmayı derhal başlattı ve yoğun bir çalışma sonucu zanlıların kimlikleri tespit edildi.

operasyon ve yakalama:

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için düzenledikleri operasyonda Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde müdahale yaptı. Operasyonda yakalanan 3 kişinin üzerlerinde yapılan aramalarda 22 bin 160 lira, 1 bıçak, 1 muşta ve uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen yaklaşık 0,15 gram madde ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak, zanlıların Zara'da girdikleri 11 iş yerindeki kasalardan toplamda yaklaşık 65 bin lira alınmış olduğu bildirildi.

yargı süreci ve tutuklama:

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar Zara Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor; emniyetin hızlı koordinasyonu ve operatif çalışması, zanlıların kısa sürede yakalanmasını sağladı.

SİVAS’IN ZARA İLÇESİNDE, 3 SAATTE 11 İŞ YERİNE GİREN 3 HIRSIZ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE...

SİVAS’IN ZARA İLÇESİNDE, 3 SAATTE 11 İŞ YERİNE GİREN 3 HIRSIZ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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