Adıyaman'da konteyner kentlerin kaldırılması

6 Şubat depremlerinin ardından vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için kurulan konteyner kentlerde tahliye ve kaldırma çalışmaları devam ediyor. Adıyaman AFAD İl Müdürü Abdulselam Gergin, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Tahliye ve kaldırma çalışmaları:

Konteyner kentler, vatandaşların kalıcı konutlarına yerleşmeleriyle uyumlu bir takvim çerçevesinde aşamalı olarak sökülüyor. Çalışmalar sırasında güvenlik, altyapı bağlantıları ve çevresel düzenlemeler öncelikli tutuluyor. Yerel yetkililer ile koordineli yürütülen süreç, taşınma ve teslimat operasyonlarının düzenli ilerlemesini hedefliyor.

İmar ve iyileştirme hedefleri:

Adıyaman'ın yeniden imarı ve ihyası kapsamında yapılan planlamalar, vatandaşların güvenli ve huzurlu yuvalarına kavuşmasını amaçlıyor. AFAD İl Müdürlüğü, daha güçlü ve güvenli bir Adıyaman için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü bildirirken, sahadaki denetimler ve bilgilendirme toplantılarıyla sürecin şeffaflığına vurgu yapıldı.

Yerel yönetimler ve afet koordinasyon ekipleri, kalan konteynerlerin sökümünü ve alanların rehabilitasyonunu planlayarak halkın kalıcı konutlara sorunsuz geçişini sağlamaya çalışıyor. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte kentteki geçici yerleşim dönemi sona erecek ve bölgenin normalleşme adımları hızlanacak.

ADIYAMAN’DA 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARDINDAN VATANDAŞLARIN BARINMA İHTİYACINI KARŞILAMAK AMACIYLA KURULAN KONTEYNER KENTLERİN KALDIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR.