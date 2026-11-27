Sivas'ta vefa buluşması: şehitler için mevlid-i şerif okutuldu

programın detayları:

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüün destekleriyle yürütülen Vefa Buluşmaları kapsamında Abdülvahap Gazi Camii'nde cuma namazı öncesinde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programa şehit yakınları, gaziler, gazi yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte, Sivaslı şehit Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut başta olmak üzere tüm şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu; katılımcılar şehitler için niyazlarda bulundu.

derneğin vurgusu:

Dernek Başkanı Fatih Deveci, yaptığı açıklamada şehitlere vefa göstermenin milletin manevi sorumluluğu olduğunu belirtti. Deveci, derneğin amacının şehitlerin hatıralarını yaşatmak, ailelerine sahip çıkmak ve gazilerin fedakârlıklarını gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade etti.

Program, katılımcıların duaları ve taziyeleriyle son buldu; organizasyon, sosyal dayanışma ve anma geleneğinin bir örneği olarak değerlendirildi.

SİVAS ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİ DERNEĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN MEVLİD-İ ŞERİF PROGRAMINDA, ŞEHİTLER VE HAYATINI KAYBEDEN GAZİLER DUALARLA ANILDI.