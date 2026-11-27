Van'da şehit aileleri ve gazilere ev ziyaretleri

Vefa Akdoğan, Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine başladıktan sonra şehit yakınları ve gazileri hanelerinde ziyaret ederek devletin desteğini ulaştırıyor. Gerçekleştirilen ziyaretler, ailelerle doğrudan iletişim kurmayı ve ihtiyaçların yerinde tespit edilmesini amaçlıyor.

ziyaretlerin kapsamı:

Yaklaşık 1,5 aylık dönemde il merkezi ve ilçelerde 20'ye yakın şehit ailesi ve gazi ziyaret edildi. Ziyaretlere İl Müdür Yardımcısı Serpil Tutkal, Şube Müdürü Kenan Çakır ve ilgili birim personeli farklı tarihlerde eşlik etti. Yapılan görüşmelerde ailelerin günlük yaşam koşulları, sağlık durumları ve talep edilen destekler detaylı şekilde kayıt altına alındı.

iletildiği mesajlar ve değerlendirmeler:

Ziyaretlerde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından gönderilen selam ve destek mesajları iletildi. Akdoğan, şehit yakınlarıyla samimi sohbetler yaparak gazilerin sağlık ve yaşam şartları hakkında bilgi aldı ve tespit edilen ihtiyaçlara yönelik yürütülebilecek çalışmaları değerlendirdi. Ziyaretlerin, kurum ile toplum arasındaki gönül bağlarını güçlendirmeyi hedeflediği vurgulandı.

VAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ VEFA AKDOĞAN, GÖREVE BAŞLADIĞI GÜNDEN BU YANA ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİ HANELERİNDE ZİYARET EDEREK DEVLETİN ŞEFKATİNİ VE MİLLETİN VEFASINI ONLARLA BULUŞTURUYOR.