operasyonun ayrıntıları:
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında Bingöl'de 840 gram skunk ele geçirildi.
Operasyon sonucu gözaltına alınan şüphelilerden biri adli makamlara sevk edildi ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.
diğer şüpheliye yönelik işlem:
Diğer şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem uygulandı.
NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN OPERASYON DÜZENLENDİ.
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